Tekst i foto: Osijek.hr

u utorak, 28. veljače 2023., održalo jena kojoj su vijećnici i vijećnice, njih 31, razmatrali 26 točaka dnevnog reda.Na sjednici je za novog predsjednika Gradskog vijeća izabran, nakon što jena ovu dužnost.Vijećnici su prihvatiliza 2023. godinu. Usvojena su i izvješća o izvršenju Plana rada Gradskoga vijeća od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022., o radu radnih tijela Gradskoga vijeća za isto razdoblje, te ono o radu Gradonačelnika od 1. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022.Osječki gradonačelnikpodsjetio je kako je krajem prošle godine donesen novi proračun u iznosu, ističući kako je riječ o razvojnom ali i konzervativnom proračunu, pri čijoj izradi se vodilo računa o gospodarskoj neizvjesnosti prouzročenoj ruskom agresijom na Ukrajinu i povezanoj inflaciji te o maksimalnome korištenju sredstava iz nacionalnih i europskih fondova.– poručio je gradonačelnik i istaknuo kapitalne projekte u posljednjih šest mjeseci.– rekao je gradonačelnik.Dodao je i kako je završena, kao i, te da su naručeni. Posebno je istaknuo projektza 10 tisuća umirovljenika, projektte pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Napomenuo je i kako projekti po gradskim četvrtima i mjesnim odborima teku planiranom dinamikom.– kazao je gradonačelnik.Gradsko vijeće na 13. sjednici prihvatilo je i prijedloge odluka o osnivanju; o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju; o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana Grada Osijeka; o podnošenju prijedloga i peticija građana; i druge.Usuglašeno je i da Gradonačelnik raspiše natječaj zaopterećenih pravom građenja u Industrijskoj zoni Nemetin te Poduzetničkoj zoni IT park.Vijećnici su prihvatili i prijedlog da se takozvanoj S cesti uodredi naziv Gospodarska zona.Pitanja i prijedlozi vijećnika u sklopu aktualnog sata odnosila su se na regulaciju prometa na raskrižju Strossmayerove i Kanižlićeve ulice, orijentiranosti Grada k malim lokalnim proizvođačima, održavanje lokalnih izbora te izbora za gradske četvrti i mjesne odbore, prilagodbi mrežnih stranica Grada lakšem pristupu informacijama, radove na tramvajskoj infrastrukturi, obavljanju djelatnosti nadzora i premještanja nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila, prijavu na natječaj za izgradnju doma za starije osobe, nastavak izgradnje biciklističke staze u Tenji, drugu fazu rekonstrukcije Copacabane, sanaciju Kolodvorske ulice u Josipovcu, rad Centra za posjetitelje Tvrđa, strategiji kulturnog razvitka Grada; kolektivne ugovore i sistematizaciju rada u gradskim poduzećima, i drugo.Među pitanjima našlo se i ono vezano uz organizaciju koncerta turbofolk glazbe u Osijeku. Gradonačelnik je odgovorio:– rekao je gradonačelnik.Dodao je da niti u HNK ne može nastupati svatko tko želi jer postoje određeni kriteriji.– zaključio je gradonačelnik.