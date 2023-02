Dvoransko prvenstvo Hrvatske u višebojima

Atletski klub „Slavonija-Žito“ Osijek

Stjepan Tarcal

Karlo Salaj

Dorotea Šešum

brončanu medalju

dominira

dobra odluka

bronca

brončanu medalju

tri državne medalje

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Proteklog je vikenda (25.-26. 2. 2023. g.), za kraj dvoranske sezone, u Zagrebu održanoi na ovom natjecanju osvaja državna odličja, za što su zaslužni kadet, juniorte seniorkaStariji kadet Stjepan Tarcal okušao se u petoboju, gdje nakon svih disciplina (60m s preponama, skok u dalj, skok u vis, bacanje kugle (4kg) te 800m) ostvaruje 2456 bodova i osvaja. Zanimljivo je istaknuti da je Tarcalova „najjača“ disciplina skok s motkom, gdjena državnoj razini, no da je talentiran i u trčanju pa je tako, dosadašnjim državnim odličjima u skoku s motkom i štafeti 4x300m, dodao i jednu broncu s višeboja.U petoboju je nastupila i seniorska sprinterica Dorotea Šešum. Nakon dulje natjecateljske pauze te posvećenosti fakultetskim i trenerskim obvezama, ove se godine vratila u natjecateljske vode. Čini se da je to bilajer je i njoj, po završetku svih petobojskih disciplina, također pripalas 2855 ostvarenih bodova.Najvše je posla imao stariji junior Karlo Salaj, aktualni državni prvak u skoku s motkom među juniorima. On je nastupio u sedmoboju (60m, skok u dalj, bacanje kugle (6kg), skok u vis, 60m prepone, skok s motkom te 1000m), u čemu je osvojio 2673 bodova koji su bili dostatni za još jednuza AK „Slavonija-Žito“.Ukupno su osvojene, čime su u Klubu, s obzirom na kompleksnost višeboja, više nego zadovoljni.