rukometaši Osijeka

Metkoviću

uspješniji

učvrstio

Metković-Mehanike

izjednačili

vodstvo

Martin Lukac i David Čičak

Dino Hećimović

Matej Radović i Karlo Vašarević

Marija Bjeliša

tri gola prednosti

Odigrali smo dobru utakmicu u gostima, jako malo nam je nedostajalo da izvučemo barem bod. U zadnjim sekundama nismo uspjeli realizirali jednu izravnu situaciju. Međutim, dečki su jako dobro igrali i borili se, pogotovo u drugom poluvremenu. Svaka čast Metkoviću, zasluženo su pobijedili na kraju. Mi idemo dalje, dočekujemo Zamet i napravit ćemo sve da ti bodovi ostanu u Osijeku

David Čičak

Karlo Vašarević

Dino Hećimović

Dario Raguž

Damir i Hrvoje Batinović

Željko Kozina

Tekst i foto: RK Osijek

Iako su na poluvrijeme otišli sa zaostatkom od četiri pogotka,uspjeli su se vratili u utakmicu. Dvije minute prije kraja susreta uimali su 27:27 i moglo je otići na obje strane. Ipak,je bio domaći sastav koji je u samoj završnici imao nešto više koncentracije pa s 29:27 dodatnovodeću poziciju na ligaškoj ljestvici.Odlično su Osječani krenuli već od prve minute pa poveli s 3:1. Ipak, rukometašiodmah su, a onda se praktički igralo gol za gol. Sve do 14. minute kada Eklićevi igrači mini-serijom 3:0 ponovno dolaze u, ovaj put s 9:7. Deset minuta kasnije sjajan niz s druge strane terena – domaćini su upisali pet uzastopnih pogodaka i ostvarili najveću prednost na utakmici s plus 6 (18:12). Do isteka prvog poluvremena pogađali su jošpa se s nešto manjom razlikom od 18:14 otišlo na odmor.Bilo je već sličnih utakmica gdje je Osijek izgledao dobro prvih 15-20 minuta, onda bi protivnik zaredao par pogodaka, a kod Osječana bi na vidjelo izašao nedostatak iskustva. No, ovo nije bio takav Osijek. Drugi dio susreta otvorili su pametno i koncentrirano. Trener Damir Eklić zamijenio je vratara pa je na gol stao, aodmah su smanjili na minus 2. Metkovci su odmah pokušali vratiti se na +4, ali Osječani to nisu dopuštali. Hećimović je prvo uhvatio živu loptu kod sedmerca Raguža, a onda je „skinuo“ i šut Arapovića. U prvih 15 minuta drugog poluvremena izabraniciuspjeli su zabiti tek četiri gola, a Osječani su to itekako iskoristili – u 43. minuti Karlo Vašarević pogodio je za novo izjednačenje (21:21).No, ubrzo su crveno-bijeli opet bili na. I, po tko zna koji put, prvotimci Osijeka su poravnali. Redom su se u strijelce upisivali Vašarević, Čičak, pa Mrvaljević i dvije minute prije kraja bilo je 27:27. Ipak, isti taj Mrvaljević koji je zabio za izjednačenje, u 60. je minuti istrčao kontru i promašio šut koji je mogao donijeti eventualni bod. Naposljetku je Josip Čutura pogotkom sa 6 metara potvrdio pobjedu domaćeg sastava.“, istaknuo je Osijekov trener Damir Eklić.Najbolji strijelac u bijelo-plavim redovima bio jekoji se osam puta upisao u strijelce.pet je puta pogađao mrežu, aupisao je 6 obrana u drugom poluvremenu. Kod domaćina najefikasniji je bios također osam pogodaka.upisali su svaki po pet golova, azabilježio je 11 obrana.