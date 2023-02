Mplus

Tekst i foto: Vlatka Vidić

Tvrtka, vodeći, otvorila jeu Osijeku. Prepoznavši potencijal Osijeka kaokoje nastanjuje velik broj, Mplus u gradu na Dravi otvara. Tim povodom, tvrtkaorganiziraza vrijeme kojih će mladi talenti imati priliku upoznati se s prednostima rada u jednoj od globalno najuspješnijih hrvatskih kompanija.“, ističe, direktorica kontakt centra za Mplus Hrvatska.Nova podružnica na 1000 m2 poslovnog prostora nalazi se u centru Osijeka te je odlično prometno povezana s ostatkom grada. U sklopu otvaranja nove lokacije Mplus 1. i 2. ožujka od 10 do 20 sati organizira Dane otvorenih vrata u. Svi zainteresirani, govornici stranih jezika, imati će priliku osobno upoznati Mplus tim i na licu mjesta dobiti informacije o ponudi poslova te benefitima rada u korisničkoj podršci za vodeće svjetske brendove.“, zaključuje Stankov.Više informacija o Danima otvorenih vrata dostupno je na linku Mplus grupa europski je BPTO (Business Process and Technology Outsourcing) lider. Osnovana u Hrvatskoj 2007. uspješno integrira dinamične industrije kontaktnog centra, informacijskih tehnologija i usluga zapošljavanja s ciljem rješavanja globalnih izazova na polju korisničke podrške. Mplus grupa u vlasništvu je privatnih ulagača, svih obveznih mirovinskih fondova u Hrvatskoj, više dobrovoljnih mirovinskih i privatnih investicijskih fondova te Mid Europa Partnersa, vodećeg investicijskog fonda za ulaganja u središnju i istočnu Europu sa sjedištem u Londonu. Inovativnim poslovnim modelom Mplus Grupa ubrzala je svoju prisutnost na tržištu intenzivnim organskim rastom i M&A platformom koja se temelji na strategiji buy and build. Od 2016. g. realizirala je 18 akvizicija i osigurala diversificiran portfelj klijenata koji čine vodeći europski i svjetski telekomi, financijske, tehnološke, energetske, logističke i kompanije za elektroničku trgovinu te kompanije u sektoru robe široke potrošnje. Zahvaljujući uredima i operativnim centrima smještenim na 48 lokacija u 15 zemalja, Mplus zajednicu multikulturalnih timova trenutno čini preko 13.000 zaposlenika kreirajući vrhunska korisnička iskustva na više od 30 svjetskih jezika. Uz Hrvatsku, djeluje u, pružajući svoje usluge nadiljem svijeta. Svojom razvojnom strategijom, Grupa je ostvarila impresivne rezultate poslovne integracije stvarajući nove vrijednost koje proizlaze iz ljudske stručnosti, upravljanja talentima te uvođenjem naprednih tehnologija.