Ne prolazi baš svaki rođendan u jednakom raspoloženju, svi to najbolje znamo i iz nekih osobnih iskustava. To nikako ne znači da ga trebamo iz bilo kojeg razloga zanemariti. Na to jednostavno nemamo ni pravo. Naš voljeni klub danas, 27. veljače, obilježavai kao institucija koja već desetljećima puno znači nama Osječanima - zaslužuje našu. Dakako uzkoje se kod svakog istinskog navijača u ovakvim prilikama zapravo podrazumijevaju. Bez obzira i na neka razočaranja sa zelenog terena i(li) rezultatski podbačaj, znamo koliko je vjernima stalo da sve već u sljedećim utakmicama izgleda puno vedrije i pozitivnije. Uostalom, sport je to, sa svim svojim čarima, momčadskim usponima i padovima, ushićenjima i živciranjima…Kroz dugu smo povijest imali svakakvih trenutaka, a uvijek se nekako više i duže pamte oni, uslijed kojih smo se veselili nekim, dok smo ono manje lijepo brzo nastojali potisnuti u svojim mislima. Tako su generacije ljubitelja nogometa davno odrastale uz, kasnije je to, od 1962., bilo uzkoja je pet godina kasnije preimenovana u. Od tada nosimo ime svoga grada i svakako je tako i najprirodnije jer je i navijačima to najdraža poveznica. Neupitno je svaka generacija igrača imala neke svoje veličine i puno bi nam prostora trebalo da ih na jednom mjestu pojedinačno nabrajamo, uz vječnu zamku da nekoga nenamjerno izostavimo. Uostalom, oduvijek su fanovi s tribina znali prepoznati i na pravi način vrednovati ne samo nečije loptačko umijeće, nego i karakter, pripadnost, požrtvovnost i sve druge odlike koje krase brojne legendeNema uopće dvojbe da smo i hrvatskom nogometu u cjelini dali puno, što se najbolje očituje po broju, čiji je potencijal brušen, potom i potvrđen u Gradskom vrtu, za uzlet prema vrhuncu. Neki među njima ostvarili su sjajnu karijeru, igrali u europskim velikanima i što nam je svima posebno drago – sudjelovali u velikim uspjesima najbolje nacionalne vrste. Kao i svi drugi, imali smo i onih razdoblja u kojima se teško opstajalo, uslijed financijskih i upravljačkih kriza, ali nikada nije bilo odustajanja, a kamoli predaje. Ni dolje na terenu, niti u navijačkom puku. I uvijek nastojimo razmišljati optimistično, iščekujući svaku novu utakmicu, da se ponovno okupimo na istom mjestu i podržimo momčad i kada joj ne ide. Zasigurno svi skupa posebice nestrpljivo iščekujemo i onaj trenutak kada ćemo zaigrati u svom novom domu, na Pampasu. Tamo ćemo proslaviti sljedeći rođendan u prekrasnoj areni koja će puno toga učiniti boljim i posebnijim. Na ponos svih Osječana!