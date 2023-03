Ero s ovoga svijeta

INFORMACIJE O ULAZNICAMA:

Za ostale informacije i rezervaciju mjesta ih možete kontaktirati:

Nagradno darivanje održat će se u četvrtak, 16. ožujka 2023. u 19:00 sati u kinu Urania.

Ero s ovoga svijeta, u izvedbi Marinko Ćutuk & "Primi me" Željka Ninčića.

Dovoljno je reći „Četiri sata čamim čekajući" i svi ljubitelji Sarajevskih Audicija znaju da je u pitanju Marinko Ćutuk (Ninčić), Hercegovac i Mostarac, koji nas je bezbroj puta nasmijao do suza.

Autor i glumac čuvene predstave Željko Ninčić sam za sebe kaže da je „Ero s ovoga svijeta", pa je tako nastao i naslov njegove nove komedije.

Marinku se u predstavi pridružuje i Veseli, Bosanac koji je poznat po svojoj čuvenoj uzrečici „Primi me".

Nakon održanih više od 3000 predstava Audicije širom regije, uz čak 45 rasprodanih nastupa u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, Ninčića je do sada uživo vidjelo preko 2 milijuna gledatelja.

No, ovo je po prvi put da Ninčić izvodi stand up varijantu u kojoj se gledatelji mogu prisjetiti kultnih trenutaka legendarne predstave kao i novog autorskog materijala ova dva najatraktivnija lika Audicije.

U predstavi „Ero s ovoga svijeta" Marinko Ćutuk govori o svojim doživljajima s Audicija s osvrtom na današnja događanja i ljude, dok Veseli prepričava vlastito iskustvo s prijemnog ispita, ali se i osvrće na svoj status izbjeglice u Kanadi te pravi paralelu ta dva teško spojiva svijeta.

U trajanju nešto više od 1:45 min, Ninčić je napravio izbor najzanimljivijih trenutaka iz svog autorskog rada, obogaćenih s uvijek prisutnim suvremenim događanjima, a upravo ova stand up komičarska forma glumcu daje jedan potpuno novi način izražavanja kao i mogućnost drugačije interpretacije, koju mnogi ljubitelji Audicije do sada još nisu imali priliku vidjeti.

INFORMACIJE O ULAZNICAMA:
- Cijena ulaznice: 12 EUR / 90,41 kn
- ULAZNICE su u prodaji od subote 25.2. na blagajni kina Urania radnim danima u vremenu od 12:00- 21:30 sati, a vikendom od 10:30-12:00 sati i od 16:30-21:30 sati.

Za ostale informacije i rezervaciju mjesta ih možete kontaktirati:
- 031 205 501 - Uprava (pon-pet od 9-17 sati)
- 031 205 507 - Blagajna kina (od 12:00- 21:30)
- inbox poruka na Page Kino Urania & Kinematografi Osijek

Portal Osijek031 daruje 2x1 ulaznicu za stand-up "Ero s ovoga svijeta".