Aurel Benović

osmi u finalu

Svjetskog kupa u Cottbusu

jakoj konkurenciji

Što reći nakon ovako „super“ odrađenog finala?! Krenuo sam u vježbu sjajno, čak i iznad svojih očekivanja s obzirom na to da se ovih dana osjećam nešto lošije, imam upalu mišića i pod tremom sam i pritiskom, valjda zato što je ovo prvo natjecanje sezone. Prve tri dijagonale su bile odrađene stvarno fantastično, a nakon toga sam se odjednom, kako mi to kažemo, ugasio. Više nisam imao snage u nogama, počele su gorjeti i bilo mi je teško izvući vježbu do kraja. Pao sam na četvrtom skoku, a nakon toga sam i emotivno potonuo. Iskreno, više mi se i nije dalo raditi, ali prevladao je sportski duh i izgurao sam vježbu do kraja. Ocjenu najradije ne bih komentirao, nisam ni mogao očekivati veću s obzirom na pad

Zlato

Artem Dolgopjat

Kazuma Kaya

Milan Hosseini

Nadam da ću se pribrati i smiriti glavu jer ona mi je u cijeloj mojoj seniorskoj karijeri najveći problem, najveći sam neprijatelj sam sebi. Ova natjecanja su mi, ako ništa drugo, nova iskustva za ona najveća koja slijede, EP u Antalyji u travnju i SP u Antwerpenu u listopadu. Ako tamo planiram napraviti neke ozbiljnije rezultate, moram srediti glavu, riješiti neke stvari sam sa sobom. Fizički sam super, odradio sam puno vježba na treninzima jako dobro i nisam očekivao da ću pasti na elementu koji u 100% slučajeva napravim. Hvala svima koji me podržavaju, posebno trenerima koji se bore sa mnom i mojom glavom. I bez obzira na ovaj pad, posvećujem finalnu vježbu predsjedniku HGS-a Mariju Možniku.

Vladimir Mađarević

Nastupao je zadnji i bio mu je otvoren put čak i do prvog mjesta, bez nekih velikih problema. Možda je i to bio razlog zašto se na pola vježbe rastrojio i pogriješio na kateti. Dotaknuo je rukama pod što je velika greška i to je rezultiralo neslavnim završetkom. Da je napravio optimalno ono za što smo se spremali, bez problema je mogao doći do postolja, pa čak i do pobjede jer ocjenu 14,466 bez problema može dobiti.

in Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Marko Sambolec i Marko Jovičić

Tekst i foto: Hrvatski gimnastički savez

završio je kaopartera. Na startu nove sezone u izrazitou Njemačkoj gdje su ujedno startale i kvalifikacije za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, ali i Olimpijske igre u Parizu, Osječanin je zbog nešto slabije izvedbe ocijenjen sa 12.600 (start 6.3).“, rekao je Aurel nakon nastupa.na parteru osvojio je olimpijski pobjednik, Izraelac(14.466), srebrni je Japanac(13.866), a brončani Nijemac(13.866).Aurelov trener i predsjednik Tehničkog odbora HGS-a,nije krio razočarenje zbog propuštene prilike i medalja, pogotovo srebra i bronce koje su se nudile s ne tako velikim ocjenama.Istu reprezentaciju koja je natjecala u Cottbusu sada čeka put u Katar. Sljedećeg tjedna priliku na novom Svjetskom kupu u Dohi imati će T