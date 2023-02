Regionalnom centru kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

Pokazali smo modernu talijansku kuhinju, pripremili smo potpuni meni, hladna i topla predjela, amuse-bouche - predjelo veličine zalogaja. Potom prvi slijed s tjesteninom, drugi slijed i ono što je važno, sve to uz korištenje tipičnih talijanskih proizvoda. Između ostalog, koristili smo ekstrakciju kore sira Grana Padano, dio koji bi se inače bacio. Iskoristili smo ga ponovno s modernim tehnikama. Kuhali smo u vakuumu i pravili želatine uz pomoć raznih enzima koji su nam pomogli u spajanju mesa

Riječ je o edukacijskog radionici naših partnera Talijanskog kulinarskog instituta za strance. Mogućnost je to za sve one koji nemaju mogućnosti otići u inozemstvo, doći kod nas u Regionalni centar kompetentnosti, naučiti nove tehnike i tehnologije obrade namirnica i pripreme hrane. Kod nas svi polaznici radionica imaju mogućnost od vrsnih chefova, iz prve ruke dobiti odgovore na pitanja kako stvari funkcioniraju na zapadnom tržištu, koji su to suvremeni trendovi, kako poštivati kvalitetnu lokalnu namirnicu i što je to što trebamo uložiti u sebe kako bi kvaliteta ugostiteljsko-turističke usluge bila na visokoj razini.

Dorotea Telarović

restoranskih deserata

Planova imamo puno, a u nekom sljedećem periodu očekujemo stručnjake s Baskijskog kulinarskog instituta, također i sa Cafa Wine škole iz francuskog Bordeauxa. Očekujemo i stručnjake s drugih eminentnih akademija iz Hrvatske i inozemstva. Nadamo se kako ćemo opciju stjecanja znanja i iskustva u inozemnom okruženju omogućiti nekome od naših polaznika, odnosno nastavnika i mentora kod poslodavaca ali i učenika.

Regionalnom centru kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, Matije Gupca 61, u okviru projekta RCK VirtuOS održan je „Tjedan talijanske gastronomije i slastičarstva". Riječ je o radionicama ICIF-a, Talijanskog kulinarskog instituta za strance, koje je održao Chef Massimiliano Careri. Chef Careri je instruktor talijanskog jelovnika od predjela do slastica, od tradicionalne do moderne-kreativne kuhinje, s iskustvom rada u restoranima s Michelinovom zvjezdicom, i prenosi svoje tajne kuharima na svim stranama svijeta. Radionice su bile namijenjene nastavnicima i mentorima kod poslodavaca sa svrhom jačanja kompetencija. U srijedu se pripremala domaća tjestenina u različitim oblicima i s različitim punjenjima, da bi se dan kasnije pripremala tradicionalna jela modernim tehnikama. U petak je na red došla priprema restoranskih deserata, dok u subotu Tjedan talijanske gastronomije i slastičarstva završava degustacijama sireva. Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola Osijek u okviru ESF projekta RCK VirtuOS kao i kampanje promocije strukovnih zanimanja #BudiVirtuOS preuzela je ulogu promicatelja strukovnog obrazovanja, inicijatora upisa zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva, predvodnika i donositelja promjena opće percepcije u svrhu podizanja i promocije kvalitete ugostiteljsko-turističkih usluga te cjelokupnog sustava obrazovanja u redovnoj i praktičnoj nastavi s ciljem kreiranja kompetentnog kadra, spremnog za tržište rada, te rasta kvalitete usluga i podizanja radnih uvjeta u okruženjima budućih poslodavaca.