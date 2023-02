rukometaši Osijeka

RK Metković-Mehanika

Jedna pobjeda i jedan poraz

Marija Bjeliša

Idemo u Metković kod jednog europskog i hrvatskog giganta te nekadašnjeg osvajača EHF Kupa. Na kojim su sada granama, to ćemo vidjeti. Svakako, nama je ovo jedan veliki izazov i dat ćemo sve od sebe – to je sve što možemo obećati, kao što dečki obećavaju svakim treningom. Pokušavamo, radimo, treniramo, borimo se i tako ćemo nastaviti do kraja sezone

Damir Eklić

težak zadatak

Znamo kakav je Metković, igraju čvrstu obranu i brzu tranziciju. Iako im je otišlo par igrača od prošle polusezone, ne smijemo se opustiti. Očekujemo tešku utakmicu i teško gostovanje. Treniramo cijeli tjedan, vjerujem da smo se dobro pripremili i nadam se da ćemo se u Osijek vratiti s dva boda

Martin Lukac

Ohrabreni slavljem nad Rudarom,idu u goste vodećoj momčadi Lige za ostanak. U sklopu 3. kola u subotu će od 19 sati igrati protiv, to je omjer s kojim su oba sastava otvorila Ligu za ostanak. Dok su Osječani u prvom kolu izgubili u Varaždinu, a onda na domaćem parketu svladali Rudar, Metkovci su ovu polusezonu otvorili pobjedom, pa u drugom kolu upisali poraz. Prvo su na krilima sjajnog Antonija Cvitanovića preokrenuli rezultat i svladali KTC, a onda su sljedeći vikend ostali bez bodova u Trogiru.Izabranicisigurno će se u subotu htjeti vratiti na pobjednički kolosijek, ali i obraniti svoju gradsku dvoranu. Naime, na domaćem parketu ne znaju za poraz još od 5. studenog kada je uspješniji bio Nexe.“, kazao je Osijekov trenerPred Eklićevom je ekipom, posebno kada se uzme u obzir da šef stručnog stožera i dalje na raspolaganju nema dvojicu standardnih prvotimaca, Kuštrima Ninaja i Frana Čurića. No, u prošloj su utakmici ostali igrači pokazali da su spremni prikriti nedostatke u rosteru. U Metković putuje 15 igrača, a ostaje za vidjeti kako će Osijekov strateg složiti svoj sastav i hoće li kao takvi uspjeti parirati vodećoj momčadi Lige za ostanak.“, zaključio je, pivot Osijeka.Prijenos utakmice osiguran je na službenom Youtube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza.