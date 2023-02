Donna Vekić

Sport u Osječko-baranjskoj županiji, osobito u zadnjih nekoliko godina, pokazuje puno veću razinu i po kvaliteti sportaša i rezultatima, imamo sportaše koji ostvaruju i svjetski zapažene rezultate, a sve to vidljivo i u javnosti. To je razlog što smo se nominirali te dobili titulu Europske regije sporta za 2024. godinu kada će cijela naša županija biti pod posebnim fokusom javnosti. Pripremamo niz velikih projekata i infrastrukturnih zahvata te ćemo sigurno opravdati naziv regije sporta. Sport je imao i uvijek će imati potporu Osječko-baranjske županije, a to očito daje i rezultate

Tekst i foto: OBZ.hr

Najuspješnija sportašica Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka za 2022. godinu je tenisačica(Teniski klub „Tennis Talents“ Osijek), a najuspješniji sportaš je vratar NK „Osijek“je najuspješniji županijski sportski kolektiv, odnosno na razini Grada Osijeka laureat jeProglašenje najuspješnijih sportaša, sportskih kolektiva i sportskih djelatnika u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji za 2022. godinu upriličeno je danas (24. veljače 2023. godine) u Dvorani Gradski vrt u Osijeku, a uz brojne sportaše i sportske djelatnike svečanosti su nazočili župan Osječko-baranjske županijei zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka- rekao je župan Ivan Anušić te čestitao nagrađenim sportašima na ostvarenim rezultatima, baš kao i ostalim sportašima, njihovim trenerima, obiteljima i kolektivima.Čestitke dobitnicima priznanja i nagrada te svim sportašima uputio je i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin. Zahvalio im je nadiljem Hrvatske i inozemstva, a naglasio kako će Grad Osijek 2023. godine za sport izdvojiti 10,5 milijuna eura što ga svrstava u sam vrh među velikim gradovima. Najavio je nastavak dosadašnjih i novih ulaganja u sportske kolektive i infrastrukturu.Izbor najuspješnijih sportaša i sportskih kolektiva Slavonije i Baranje počeo je 1957. godine kada su novinari „Glasa Slavonije“ odlučili obnoviti nešto ranije već započetu, ali ne iza odabir najboljeg sportaša u slavonsko-baranjskom području. Ovogodišnji izbor je tako 65. dodjela po redu, a obuhvatio je 12 kategorija nagrada i priznanja, od kojih 7 na svojoj razini dodjeljuje Zajednica športskih udruga grada Osijeka (najuspješniji sportaš i sportašica, najuspješniji sportski kolektiv, najuspješniji trener, najuspješniji sportaš i sportski kolektiv osoba s invaliditetom, „“ za perspektivne sportaše), 3 dodjeljuje Športska zajednica Osječko-baranjske županije (najuspješniji sportaš i sportašica, najuspješniji sportski kolektiv), a dvije nagrade dodjeljuje Glas Slavonije (Uzor-trofej "Matija Ljubek" i Nagradu „Sokol“).Trofej „Kuna“ za perspektivne sportaše dobili su(Veslački klub Iktus),(Atletski klub Slavonija-Žito),(Plivački klub Osijek),(Judo klub Mladost),(Mačevalački klub Dmitar Zvonimir) i(Gimnastički klub Inova-gim).Najuspješniji sportaš parasporta/sporta gluhih je(Športska udruga slijepih „Svjetlost“), a najuspješniji sportski kolektiv parasporta / sporta gluhih jeNajuspješniji trener je(Atletski klub "Slavonija-Žito").Dobitnici Nagrade „Sokol“ su(Atletski klub „Slavonija-Žito“ Osijek) i(ekonom NK Osijek i nogometne reprezentacije Hrvatske).Uzor-trofej "Matija Ljubek"primio je(Građansko streljačko društvo „Osijek 1784.“ Osijek).