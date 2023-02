promjena vremena

[Slika 1. ECMWF prognoza tlaka (hPa) zraka na razini mora (MSLP) i temperature (°C) na izobarnoj plohi 850 hPa (približno 1500 m.n.v.), 26. veljače 2023. u 12 UTC]

hladne fronte i jačanja ciklone

obilnija kiša

prijeći u snijeg

[Slika 2. ECMWF prognoza temperature (°C) na izobarnoj plohi 850 hPa od 22. veljače u 00 UTC do 4. ožujka 2023. u 00 UTC]

50 mm

obilniji snijeg

[Slika 3. ECMWF prognoza akumulirane oborine (mm) od 25. 2. u 00 UTC do 28. 2. 2023. u 00 UTC]

susnježica i snijeg

[Slika 4. DWD prognoza udara vjetra (m/s), 26. veljače 2023. u 12 UTC]

Kako smo već i najavili , pred nama jekoja donosije na svojoj stranici izdaoće i ove godine opravdati svoje. Nakon dvadesetak suhih dana, u nekim krajevima i više, te nakon hladnog vala poslije kojeg je uslijedila iznadprosječna toplina s temperaturom i do 20 °C što je primjerenije travnju, za vikend nastupakoja će obilježiti kraj ovogodišnje veljače.Sa slabljenjem anticiklone i pritjecanjem vlažnog zraka sa zapada već u četvrtak i petak će posvuda biti, a tijekom vikenda s prodoromsa sjevera doći će do produbljivanja ciklone u Sredozemlju (Slika 1.) i intenzivnijih meteoroloških procesa.Očekivani nagli prodor hladnog zraka bit će vrlo snažan – temperatura na izobarnoj plohi 850 hPa past će i više od 12 °C (na oko -8 °C) u nešto više od jednog dana (Slika 2.). Posljedice prolaskabit će mjestimicekoja će u nedjelju u unutrašnjosti. Nakon jakog juga i jugozapadnjaka zapuhat će sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu žestoka bura.Najviše oborine predviđa se od subote do ponedjeljka (Slika 3.), nerijetko bi moglo pasti više od. Uz jako zahladnjenje u unutrašnjosti će značajni dio te oborine biti u obliku snijega, a u gorju se upozorava na, osobito u nedjelju kad može pasti i više od 30 cm.Napominjemo da sumogući i na obali, ponajprije sjevernog Jadrana i sjevernog dijela srednjeg Jadrana gdje će sa subote na nedjelju zapuhati jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, moguće i preko 150 km/h (Slika 4.). Na južnom Jadranu će u nedjelju vjerojatno biti olujnog juga.S obzirom na veliku promjenu i predviđene nepovoljne vremenske uvjete, pogotovo jako zahladnjenje uz snijeg u unutrašnjosti te olujni vjetar na Jadranu, tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna izgledni su problemi u prometu. Savjetuje se redovito pratiti najnovije prognoze i upozorenja te prilagoditi planove i aktivnosti.