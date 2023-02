Eko-industrijskoj zoni Nemetin

Regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće

Osječko-baranjske županije

lokalnim poljoprivrednim proizvođačima

najkvalitetnija infrastruktura i uvjeti za skladištenje, sortiranje, pakiranje

14,6 milijuna eura

10 milijuna eura

4,6 milijuna eura

3.228 tona

29 rashladnih komora

200 gostiju

Ivan Anušić

Andrej Plenković

Tomo Medved

Marija Vučković

Šime Erlić

Dragan Jelić

Goran Ivanović, Marin Mandarić, Romana Nikolić, Stipan Šašlin, Hrvoje Šimić i Vesna Vučemilović

Antonija Jozić

Igor Andrović i Matija Posavec

Ivan Radić

predlagao izgradnju

Regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće je veliki projekt koji se dugo najavljivao. Sada, nakon izrade projektne dokumentacije, osiguravanja sredstava za izgradnju i u konačnici same izgradnje, možemo reći da smo u pet godina ostvarili jedan od najvećih projekata što se tiče poljoprivrede. Projekt je izuzetno bitan jer će pružiti potporu proizvođačima voća i povrća na području naše županije i šire, ali i dati dodanu vrijednost njihovim proizvodima. Ovakvi sustavi i centri su trebali biti građeni i ranije i trebalo ih je biti desetak na području naše županije, no nikada nije kasno za važne i vrijedne projekte. Inače, RDC OBŽ za voće i povrće izgrađen je uz veliku pomoć Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Vlade RH. Financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede kroz NPOO-a u iznosu od 10 milijuna eura, vlastitim sredstvima od 4,6 milijuna eura te ranije s 2,1 milijuna kuna EU sredstvima iz tehničke pomoći putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izradu projektne i druge dokumentacije. Za Osječko-baranjsku županiju izuzetno su nam važne sve grane gospodarstva, od turizma, poduzetništva, obrtništva, znanosti do kulture, ali i svega onoga što čini jednu zajednicu kvalitetnom, međutim core business naše županije, odnosno Slavonije i Baranje, upravo su poljoprivreda i prerađivačka industrija, koje su sažete u ovom objektu

Alen Mamić

više od dva desetljeća

Potreba i želja za izgradnjom ovakvog centra odavno je poznata, no zbog niza okolnosti i unatoč pokušajima nije bila do sada realizirana. Tek u posljednjih nekoliko godina, u mandatu župana Ivana Anušića, napokon se dogodio konkretan pomak i projekt je od ideje doveden do potpuno izgrađenog objekta, u kojem se upravo nalazimo, dakako opremljenog svom potrebnom tehnologijom te spremnog za početak rada. Zgrada je projektirana po načelu održive gradnje, zaštite okoliša te korištenja obnovljivih izvora energije, što se ogleda i u postavljanju solarne elektrane snage 250 kw. Ukupni skladišni kapacitet hladnjače s kontroliranom atmosferom (ULO i dinamička) i normalnom atmosferom iznosi 3.228 tona voća i povrća raspoređenih u ukupno 29 rashladnih komora. Na ekološku i konvencionalnu proizvodnju odnosi se 16 komora odnosno 2.220 tona, za ekološke proizvode osigurano je ukupno 7 komora, odnosno 690 tona rashladnog kapaciteta. Postavljena je i posebna linija od 6 komora s ukupnim kapacitetom 318 tona koja je namijenjena za pripremu robe za transport. No, to nije sve. Uz postojeći objekt planiramo graditi još drugu i treću fazu sa infrastrukturom za još višu razinu usluga proizvođačima i bolji plasman roba

Ivan Radić

Regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće je strateški projekt Osječko-baranjske županije, na čemu čestitam županu Ivanu Anušiću. Grad Osijek je prepoznao njegovu vrijednost, na način da smo u njemu sudjelovali kao partner, darovavši zemljište Osječko-baranjskoj županiji. RDC OBŽ će svakako ojačati konkurentnost poljoprivrednih proizvođača, a siguran sam da će im vjetar u leđa biti i Eko-industrijska zona Nemetin koja je jedna od najprivlačnijih u Hrvatskoj

Marija Vučković

ideja, vizija, snaga i inicijativa odozdo

Slavonija, Baranja i Srijem

Andreja Plenkovića

31 posto hrvatske pšenice, 20 posto kukuruza, 26 posto ječma, 46 posto suncokreta, 38 posto raži i 31 posto mlijeka

Goran Ivanović

To su dodana vrijednost poljoprivredi i udruživanje koje su garancija bolje i ljepše Slavonije i Baranje. Nadam se da će upravo RDC OBŽ biti ta nulta točka s koje ćemo krenuti u stvaranje hrvatske poljoprivrede kakvu svi priželjkujemo

Regionalni distribucijski centar OBŽ za voće i povrće podiže kvalitetu hrvatske poljoprivrede u Osječko-baranjskoj županiji i direktno ide na korist proizvođačima voća i povrća. Ono što do sada nisu mogli, dakle ubrati svoje proizvode i uskladištiti ih u ove hladnjače te čekati optimalan trenutak za prodaju, po najpovoljnijoj cijeni, od sada će moći. To je dio naše poljoprivredne politike unaprjeđenja i poljoprivredne infrastrukture i kvalitete proizvoda, a naravno time i kvalitete hrane. Zahvaljujem ministrici poljoprivrede i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU koji su dali značajan doprinos realizaciji ovog projekta, i to ovdje u Osijeku

Tekst: OBZ.hr

Foto: Osijek031.com, OBZ.hr

, u istočnom dijelu grada Osijeka, danas (22. veljače 2023. godine) otvoren je. Riječ je o strateškom projektukojim seosigurava, kao i trženje voća i povrća. Ukupna investicija iznosi(110 milijuna kuna), od čegačine bespovratna sredstva, aosigurala je Osječko-baranjska županija. Ukupni kapacitet hladnjače odraspoređen je naPrigodnoj svečanosti nazočilo je oko, od državnih, regionalnih i lokalnih dužnosnika, poslovnih partnera i izvođača radova, vijećnika i čelnika upravnih odjela Županije do poljoprivrednih proizvođača zainteresiranih za rad i suradnju s RDC-om te drugi uzvanici. Nazočne je pozdravio, župan Osječko-baranjske županije koja je nositelj projekta, dok su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo poljoprivrede i Grad Osijek partneri ovog projekta. Županija je ujedno i vlasnik Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek, trgovačkog društva koje upravlja ovom kapitalnom investicijom.Među uzvanicima su bili predsjednik Vlade RH, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, ministrica poljoprivrede, ministar regionalnog razvoja i fondova EU, v.d. ravnatelja SAFU-a, saborski zastupnici, županica Požeško-slavonske županije, župani Virovitičko-podravske i Međimurske županije,, gradonačelnik Grada Osijekate drugi gradonačelnici i općinski načelnici s područja Županije.Župan Ivan Anušić podsjetio je kako je još 2015. godine kao vijećnik Skupštine Osječko-baranjske županijeregionalnog distribucijskog centra te da je još 1998. godine osnovana tvrtka ULO hladnjače OBŽ, ali se ništa konkretno nije napravilo. Tek 2017. godine pokreću se konkretne aktivnosti u vezi dokumentacije i osiguranja novca, razgovori s Vladom i ministrima te druge aktivnosti koje su napokon dovele do izgradnje kapitalnog objekta.- rekao je župan Ivan Anušić te zahvalio svima koji su sudjelovali i pomogli realizaciju projekta.Direktor RDC OBŽ za voće i povrće d.o.o.istaknuo je da ovaj objekt biosan mnogih proizvođača voća i povrća, a sada im je na raspolaganju impresivan i moderan objekt na površini od 8.182,15 m2.- kazao je Mamić.Gradonačelnik Grada Osijekarekao je kako ga izuzetno raduje što je RDC OBŽ za voće i povrće novi stanar Eko-industrijske zone Nemetin. -- rekao je Radić.Ministrica poljoprivredenaglasila je kako su za početak ovog projekta prvo bili potrebni, za što je odala priznanje Osječko-baranjskoj županiji, kao i na iskoraku i hrabrosti. Dodala je da je zatim trebala postojati Vlada koja je reklane više samo na riječima nego u djelu, trebalo je dati formu i strukturu, smisliti programe i projekte u Vladi predsjednika. Potom su se dogodile krize koje štete, ali su i izazov da se stvori nešto više. Naglasila je kako je u takvim uvjetima Ministarstvo poljoprivrede preko mehanizma Nacionalnog plana otpornosti i oporavka predložilo nešto novo, istinsku reformu i priliku za proizvođače da se udruže, prerađuju i stvaraju dodanu vrijednost, preuzmu hrvatsku oznaku kvalitete, pripreme za ekološke mjere, digitaliziraju. Najavila je da u ožujku slijedi novi javni poziv za edukaciju poljoprivrednih proizvođača koji se žele udružiti u proizvođačke organizacije te koristiti ovakvu infrastrukturu, koja je za njih i stvorena.Posebno je naglasila kako se u Osječko-baranjskoj županiji proizvodite da Hrvatska ne može razvijati poljoprivredu bez ove županije.Kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, zastupniknaglasio je dvije značajke koje je donio RDC OBŽ za voće i povrće. -- istaknuo je Ivanović.- zaključio je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.