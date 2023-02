1. Slaninijada

Udruge Josipovac

slanine i kobasice

najprepoznatljivija

stari je običaj

fizički napor

tjeraju bolesti

tradicijske običaje

Tekst i foto: Udruga Josipovac

U nedjelju, 19. veljače 2023., održana je u Josipovcu iza zgrade Hrvatskog doma Josipovacpod organizacijskom palicom, na kojoj se okupio nemali broj odraslih, ali i djece. Cvrčanje, te plamen vatre ugrijao je srca svih okupljenih. Lijepo vrijeme je poslužilo za druženje na otvorenom koje je potrajalo do večernjih sati uz plamen vatre, kao što se nekada družilo.Slavonija je upravo po svojim delicijama poput slanine i kobasiceu domovini, ali i izvan nje, a pečenje slanine na ražnju zimi, još kada snijeg zabijeli, u šumi,naših predaka. Naši preci su se bavili većinom težačkim poslovima, a upravo su slanina i luk, uz pokoju rakijicu jedno od jela koje je davalo snagu za izdržati cjelodnevni. Postoji stara predaja kako su je i pastiri nosili sa sobom, te pekli na ražnju. Često se i danas može čuti kako naši stari govore da slaninica i rakijicaod njih, a ima nešto i u tome. Postoji ta neka čudesna čar u našim slavonskim delicijama.Upravo s tim ciljem je i Udruga Josipovac organizirala ovaj događaj, kako bismo očuvali naše, a ujedno se i zajedno okupili, podružili i zabavili. Kako kaže stare poslovica- Bolje da propadne selo, nego običaji. No, dok je onih koji čuvaju običaje i tradiciju, neće niti selo propasti, jer upravo je to ono što nas povezuje, ujedinjuje i spaja, a ujedno su tradicijski običaji dio našeg identiteta.