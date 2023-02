upis državnih obveznica

narodnih obveznica

500 eura

3,25 posto godišnje

dva kruga

institucionalne investitore

više od 500 poslovnica banaka

digitalnih kanala

valjanu uplatu

Instrukcije za uplatu

Tekst i foto: Osijek031.com

Jutros je počeonamijenjenih građanima, tzv., minimalni ulog je, a minimalna kamatna stopa koja će se obračunavati jeObveznice će se upisivati u: prvi krug je za građane i traje od danas, 22. veljače do 1. ožujka do 20 sati. Nakon toga će se upis za građane zatvoriti, a 3. ožujka će se otvoriti zai trajat će samo taj dan.Obveznice mogu upisati i uplatiti ulagatelji koji se obvezuju upisati najmanje EUR 500,00 ("Minimalni iznos upisa") po ulagatelju i koji su:a) punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ilib) punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj ilic) Institucionalni ulagatelji, svi uz uvjet upisa Minimalnog iznosa upisa po ulagatelju.Upis će se obavljati ukoje su vodeći agenti izdanja – Erste&Steiermärkische banke, OTP banke, Privredne banke Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Zagrebačke banke – i suaranžera izdanja, a to je Hrvatska poštanska banka. Uz to, dvije su banke (Erste i PBZ) omogućile upis obveznica i putemUlagatelji Fizičke osobe koji potpišu i prihvate Upisnicu će odmah biti informirani i o načinu na koji trebaju izvršitiupisanih Obveznica tako što će dobiti. Krajnji rok za uplatu sredstava u 1. krugu je 02. ožujka 2023. godine u 11:00 sati.