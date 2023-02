Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Osijek031.com

U protekla 24 sata na područjuevidentirane suu kojima je nastala samo materijalna šteta.Dvije prometne nesreće dogodile su se na području Đakova te po jedna na području PPRP Osijek i Belog Manastira.Na području PU osječko-baranjske od 17. do 19. veljače u nadzoru prometa zatečeno je(44 vozača osobnog automobila, tri vozača bicikla i dva vozača teretnog automobila) koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 17. veljače u 18 sati, u, kada je u nadzoru prometa zatečeniz Osijeka, koji je upravljao teretnim automobilom najveće dopuštene mase 2360 kilograma. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost odu krvi. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirano je jošod kojih: 92 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 43 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 4 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja upravljanja pod zabranom, 4 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom i 62 ostalih prekršaja.U petak u 1,04 sata uu Osijeku, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoiz Donjeg Miholjca. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola odalkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 boda.Na autocesti A5, izmeđuu subotu u 22,35 sati, u nadzoru prometa zatečen je 62-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, koji je upravljao osobnim automobilom u suprotnom smjeru. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaje vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 10 bodova.U Belom Manastiru jučer u 00,30 sati, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoiz Popovca. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola odu krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova. - izvijestili su iz policije.