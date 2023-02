Mateo Žugec

Tekst i foto: Hrvatski gimnastički savez

(GK Vindija),(ZTD Hrvatski sokol) i(GK Rijeka) izborili su mjesto u hrvatskoj reprezentaciji zakoje je una rasporedu od 11. do 16. travnja.Ova trojka nakon posljednja dva dana održanih kontrolnih treninga utako se odličnim nastupima priključila već sigurnim putnicima za Tursku, standardnim reprezentativcima(ZTD Hrvatski sokol),(GK MZ Macan) i(GD Osijek Žito).Žugec je sa 14.066 na konju s hvataljkama imaoprvog kvalifikacijskog dana, dok je Vlahek na istoj spravi bolji bio danas (13.933), no obojica imaju mjesto u reprezentaciji, baš kao i Jovičić koji je isto uspio na tlu.Današnji kontrolni trening ujedno je bio i 2. kolo CRO-GYM lige, a slavio je Aurel Benović koji jei na preskoku i na tlu (ista ocjena od 14.466), dok je drugi bio Tin Srbić sa 14.166 na preči.U ukupnom poretku CRO-GYM lige vodi Srbić sa 55 bodova ispred Benovića (34) i Žugeca (30).U Osijeku je održan i treći kontrolni trening za Svjetsko juniorsko prvenstvo kojemu je također domaćin Antalya i to, a jedino mjesto koje je Hrvatska imala za ovo natjecanje izborio jeiz GK Petrinje sa 12.966 na konju s hvataljkama.