Investicija je vrijedna 495 tisuća eura, a izvođač radova bio je Osijek-Koteks kojem zahvaljujem na dobro i kvalitetno obavljenim radovima. Radovi su financirani s 80 posto sredstava Hrvatskih voda i 20 posto iz naknade za razvoj Vodovoda Osijek

Riječ je o projektu odvodnje u tim ulicama, što podrazumijeva i njihovu potpunu rekonstrukciju, od kuće do kuće, što će u konačnici promijeniti i vizuru ulica. Ukupna duljina je 1,5 kilometara, a kroz taj projekt slijedi i nastavak rekonstrukcije Gundulićeve ulice od raskrižja s Rokovom, sve do kraja Gundulićeve na istoku do spoja s Vukovarskom

Na svih 35 vodovodnih priključaka promijenjena su brojila i uvedena nova na daljinsko očitavanje, što znači više nema potrebe za tim da inkasatori Vodovoda obilaze ovo područje

Tekst i foto: Osijek.hr

Završili su radovi na. Prema riječima zamjenika osječkog gradonačelnika, radovi su izvedeni od križanja, ukupne duljine 305 metara, a obuhvatili su rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje s cjelovitom rekonstrukcijom svih prometnih površina – kolnika, nogostupa.– izvijestio je zamjenik Vulin.Dodao je kako završetkom radova dolazi dou dijelu Čvrsničke ulice, točnije – na dionici od križanja sa Psunjskom ulicom do križanja s Kalničkom ulicom uvodi se jednosmjerni promet u smjeru juga k sjeveru s parkiranjem na lijevoj (zapadnoj) prometnoj traci u smjeru kretanja. Na dionici od križanja Čvrsničke i Psunjske ulice do križanja Čvrsničke i Sljemenske ulice zadržat će se dvosmjerni promet kako je bilo i prije rekonstrukcije.Vulin je najavio iu Retfali ističući rekonstrukciju Sljemenske, Kolodvorske i Kapelske ulice u sklopu projekta ,,Osijek 4”, za što je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurano– objasnio je zamjenik gradonačelnika Vulin., član, istaknuo je kako su u Čvrsničkoj vodovodne cijevi od lijevanog željeza zamijenjene cijevima od PEHD materijala, a betonske cijevi za odvodnju cijevima od GRP materijala.– zaključio je Eljuga.