Nogometaši Osijeka

Aldo Drosina u Puli

Istre 1961

Slaven Belupom

Rene Pomsa

puni plijen

Na zadnjoj utakmici protiv Slaven Belupa po mojem mišljenju nismo igrali toliko loše kakva se stvorila slika u javnosti. Analizirao sam sve detalje i podatke s utakmice i vidio da je većina igrača pretrčala više od 12 kilometara, većina je imala 800-900 metara trke visokog intenziteta, više od 410 točnih dodavanja... Svi su očekivali pobjedu, 0:0 na domaćem travnjaku nije dovoljno čega smo svjesni jer želimo pobijediti u svakoj utakmici, ali ne gledam na stvari tako crno. U Puli moramo postići pogodak kako bismo pobijedili, želimo odigrati dobru utakmicu i vidim da je momčad fokusirana pa prema utakmici s Istrom 1961 gledam s puno optimizma

Rene Poms

Popraviti realizaciju

180 minuta

Nogomet se igra zbog golova, toga smo svjesni i to nam je cilj, ali iako smo imali neke prilike u tome nismo uspjeli. Protiv Lokomotive je bila druga priča, ali protiv Slaven Belupa smo stvorili dovoljno prilika da pobijedimo utakmicu. U prošloj polusezoni smo zabijali pogotke iz prve ili druge prilike koju smo imali, sada nam to nedostaje, ali treba biti strpljiv i naporno raditi kako bismo ponovo došli na razinu da nam treba malo prilika za postići pogodak. Naravno, želimo igrati na način da imamo što više prilika za pogodak, ali treba poštivati i suparnika, Slaven Belupo je igrali jako dobro fazu obrane, bili su organizirani i kompaktni, brzo su se vračali iza lopte nakon što su je izgubili pa nije bilo lako organizirati napadačku igru. Da je jedan udarac završio u mreži umjesto na vratnici danas ne bismo razgovarali o ovakvim stvarima. Pozitivni smo, gledamo prema naprijed i vjerujem da ćemo u utakmicama koje dolaze popraviti stvar realizacije.

Lovrić “out“

zdravstveno stanje

Lovrić i dalje ima problema s leđima i neće ići s nama u Pulu već će ostati na terapijama. Leovac je imao manjih problema sa zadnjom ložom, ali spreman je za nastup kao i svi drugi igrači. Vidjet ćemo nakon zadnjeg treninga kakvo će biti stanje i za koje ćemo se opcije odlučiti.

Tri boda u mislima

U Pulu idemo s ciljem da pobijedimo utakmicu. Naš cilj se ne mijenja, svaka priprema je uvijek u tom smjeru. Nekada ne uspijemo u tome, neke stvari ne funkcioniraju kako bismo željeli, ali u našim glavama su samo tri boda. Ako budemo na 80-90 posto svojih mogućnosti sigurno nećemo moći pobijediti, ali ako budemo maksimalni onda imamo velike izglede ostvariti što želimo

Istra igra lijep nogomet

Šime Gržan

Istra 1961 kroz cijelu sezonu igra jako dobar i lijep nogomet, pokazali su to na zadnje dvije utakmice, pogotovo protiv Hajduka. Opasni su posebno na domaćem terenu i za to moramo biti spremni. Dobro smo se spremali kroz ovaj tjedan, radili smo kvalitetno pa vjerujem da ćemo pružiti dobru igru i stvoriti što više prilika i zabiti golova koliko će biti dovoljno za pobjedu. To nam je cilj

Defanzivne zadaće

Vuče me prema naprijed, ali prebacio sam se na defanzivne zadaće i gledam primarno kako da mreža ostane čista. Prema naprijed znam svoje zadatke, to je ubacivati se iz drugog plana, imati što više centaršuteva koji će dovesti do pogotka

