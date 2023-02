Klub navijača Bijelo-plavi

Tekst i foto: Klub navijača Bijelo-plavi

nastavio je u ponedjeljak točno u podne s obilaskom osječkih osnovnih škola. Na red je došaočiji su mališani do posljednjeg mjesta ispunili veliku školsku dvoranu za priredbe. I dokazali da o našemznaju puno više nego smo mislili!A to smo saznali krozkojom mališanima predstavljamo prošlost, sadašnjost i budućnost NK Osijeka. Jedinirazlog je osnutka i postojanja naše udruge pa nam je zadovoljstvo da škole obilazimo upravo u partnerstvu s Klubom te uz podršku Grada Osijeka., istaknuo je, jedan od predavača iz Kluba navijača Bijelo-plavi.Glavni cilj Kluba navijača Bijelo-plavi je širenje i reaktiviranje navijačke baze Nogometnog kluba Osijek, a tijekom prezentacije ispunjene foto i video materijalima s terena i tribina uvjerili smo se da su mnogi učenici OŠ Mladost već odavno baza našega kluba. Zašto je Kohorta protiv PSV-a podigla poruku „Now you know who we are“? Kako je moguće da je na Gradski vrt 1982. stalo čak 42,000 gledatelja? Koje su riječi navijačima omiljene pjesme „Ići ćemo daleko“? Na sva ta pitanja dobili smo odgovore od samih učenika i klupskom himnom na kraju prezentacije zajednički dočekali glavne zvijezde. NK Osijek su ovaj put predstavljali mladi, brzanac s desnoga bokate možda i najomiljeniji Bijelo-plavi,. Na sva pitanja, pa i ono „trče li više za loptom ili za curama“, igrači su spremno odgovorili, a druženje je zaključeno uz brojne selfije i autograme. KNBP se, pak, pobrinuo za prigodne poklone u vidu stickera i mirisa s obilježjima naše udruge i kluba.Cilj je već u ovoj školskoj godini zajedno s NK Osijekom obići sve osječke osnovne škole, a potom možda izaći i izvan granica grada. Jer Osijek jei sve što je do sada nedostajalo da tu navijačku bazu proširimo ili reaktiviramo je taj jedan mali prvi korak poput druženja s onim najmlađima. Koji će potom doći svojim kućama, uzeti za ruku svoje roditelje, djedove i bake, inače uspavane navijače Osijeka i vratiti ih na stadion, prvo Gradski vrt, a potom i Pampas. Jer kako je Kohorta poručila jednom svojom koreografijom, „“!