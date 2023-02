aplikacija o kretanju cijena u maloprodaji

Građanima bi sutra trebala biti dostupna, odnosno tzv.Aplikacija o kretanju cijena u maloprodaji, tzv. bijela lista u testnoj je fazi i u petak će biti dostupna građanima i predstavljena javnosti, najavio je ministar gospodarstva i održivog razvoja. Trgovine koje su na bijeloj listi sui oni su Ministarstvu dostavili sve tražene podatke, a to je okočije će cijene građani moći usporediti svakihMinistrica poljoprivredeje izvijestila kako se prema podacimatijekom siječnja ove godine prema zadnjem tjednu 2022. bilježiodređenih vrsta povrća te jedne vrste voća i to kelja, mrkve, graha, blitve i jabuka, dok je za preostalo voće i povrće uočen blagi rast., kazala je Vučković.Kada se govori o žitaricama i uljaricama, u odnosu na kraj 2022. bilježi senajznačajnijih žitarica u veleprodaji - pšenica za devet posto, kukuruz 15,5 posto. Prema godini prije (siječanj/siječanj), cijene pšenice su više 11,11 posto, a kukuruza12 posto, dok su cijene soje niže za 4,76 posto.Veleprodajne cijene brašna u petom tjednu 2023. suu odnosu na kraj 2022. i to kod glatkog brašna za 1,89 posto, a kod oštrog za 14,75 posto., kazala je Vučković te navela kako je u petom tjednu ove godine veleprodajna cijena junećih trupovaza 15,09 posto u odnosu na godinu prije, a približno ista u odnosu na kraj 2022., dok je otkupna cijena svinjskih trupova na godišnjoj razini viša za 50,36 posto.Ukoliko se uspoređuju veleprodajne cijene u petom tjednu ove godine s prosjekom EU može se reći da je veleprodajna cijena junećih trupovaza 4,31 posto, a svinjskih trupova gotovo. Cijene janjećih trupova nešto su, dok su cijene pilećih trupova u opadanju i prema prosjeku EU suza 1,15 posto u petom tjednu ove godine.Najveći rast, kako je kazala Vučković,U petom tjednu ove godine veleprodajna cijenaA klase niža je za 1,05 posto u odnosu na zadnji tjedan 2022., a značajno viša u odnosu na godinu prije, kazala je napominjući kako su hrvatske veleprodajne cijene jaja više prema prosjeku EU.