Tekst i foto: Ju Jitsu klub Tatami

U jakoj konkurencijijoš je jednom dokazao svoj prestiž na hrvatskoj jiu jitsu sceni obranivši naslovNaime, članovi osječkog borilačkog kluba proteklog vikenda (11. veljače 2023.) su nastupili na Prvenstvu Hrvatske za mlađe uzraste 2023. u Varaždinu, gdje su ponovili su svoj prošlogodišnji uspjeh u sportskoj discipline, za skupine U8, U10, U12, U14, U16, U18 i U 21.Natjecalo seosječkog kluba Tatami, a osvojili su ukupnoPlasmanu na domaćem prvenstvu osigurao je i odlazak nakoji će se održati u francuskom gradu Verquin od 10. do 12. ožujka 2023. godine.- rekao je, jedan od trenera koji je zajedno s glavnim trenerombio podrška osječkim natjecateljima i natjecateljicama.Na državnom prvenstvu u Varaždinu zlatom su se okitilikoji je nastupio u dvije kategorije i osvojio dva zlata.Treba napomenuti i kako je boractreći put za redom prvak države u kategoriji do 55 kilograma, dok ječetvrtu godinu za redom državni prvak u kategoriji do -81 kilogram.Od djevojčica zlato su uzelekoja je također državna prvakinja treću godinu za redom.Srebro su osvojiliBronca je pripalaNa natjecanju su još nastupilii, koji se na žalost nisu okitili medaljom no, prema riječima trenera, pružili su ravnopravan otpor i odlično odradili borbe.Ipak odluke sudaca “prevagnule su na drugu stranu”.- kaže trener kluba Tatamikoji je uputio i čestitke pobjednicima.Ujedno se zahvalio vjernim navijačima i svima koji su pružili podršku klubu Tatami, ne samo prilikom odlaska na državno natjecanje već i za konstantno sudjelovanje i praćenje rada članova JJ kluba Tatami Osijek, bez čega klub zasigurno, kaže Jovanović, ne bi nizao takve uspjehe.Iako skromnijih mogućnosti treniranja, osječki klub Tatami može se pohvalitijer je iznjedrio viceprvaka Europe u prošloj godini. Šesnaestogodišnji, u Grčkoj je zauzeo 2. mjesto, dok se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima plasirao na 7. mjesto svjetske jiu jitsu ljestvice.Ove godine Jobst odlazi sa svojim suborcimana europsko natjecanje početkom ožujka pa su nakon državnog prvenstva odmah prionuli na intenzivnije pripreme.One koji se budu plasirali na europskom, očekuje svjetsko natjecanje u(World Championship U16,U18,U21) od 24. do 28. kolovoza 2023. godine.