Tekst: Ivana Turk, mag. informatologije

Svake veljače,obilježavaju, poznat i kao. Ovogodišnje obilježavanje prepoznajeu povijesti SAD-a. Godine 1926., samo 61 godinu nakon(engl. Association for Study of Negro Life and History) odlučila je sponzorirati nacionalni tjedan posvećen afroameričkoj povijesti u veljači, povezujući tako obilježavanje rođenja američkoga predsjednika, reformatora, abolicionista, državnika i pisca oslobođenoga od ropstva. Do kasnih 1960-ih uspjeh pokreta za građanska prava i rastuća svijest o crnačkom identitetu naveli su mnoge američke fakultete da počnu podučavati afroameričku povijest, koja je do tada bila uglavnom zanemarena. Uskoro su tako i sveučilišta i gradovi počeli poštovati ovaj važan aspekt američke povijesti obilježavanjem Mjeseca afroameričke povijesti. Predsjednik1976. godine službeno je priznao Mjesec afroameričke povijesti pozivajući javnost da “Stoga vam u nastavku donosimo naslove koji daju uvid u povijestkoje možete naći na policama= Znam zašto ptica u kavezu pjeva prvi je od sedam memoara spisateljice. Njena autobiografija, objavljena 1969., opisuje mladost i rane godine te čini priču o odrastanju koja ilustrira to kako snaga karaktera i ljubav prema književnosti mogu pomoći u prevladavanju rasizma i traume. Angelou svoju autobiografiju počinje trenutkom iz svoje treće godine života, kada su ona i stariji brat poslani u Stamps, Arkansas živjeti s bakom, a trenutkom završava kada Maya postane majka u dobi od 16 godina. Čitajući I Know Why the Caged Bird Sings, čitatelj primjećuje kako se Maya transformirala iz žrtve rasizma s kompleksom inferiornosti i pretvorila u prisebnu, dostojanstvenu mladu ženu sposobnu odgovoriti na predrasude.= Podzemna željeznica romansirana je povijest američkog pisca. Roman govori o Cori, ropkinji na plantaži pamuka u Georgiji tijekom 19. stoljeća, koja se bori za slobodu te je izopćenica čak i među svojim narodom, a uz pomoć drugih robova bježi s plantaže. Podzemna je željeznica u povijesti bila mreža tajnih ruta i sigurnih kuća uspostavljenih u Sjedinjenim Državama od početka do sredine 19. stoljeća. Koristili su ga porobljeni Afroamerikanci prvenstveno za bijeg u slobodne države, poput Kanade. Porobljene osobe koje su riskirale bijeg i oni koji su im pomogli, zajednički se nazivaju i "Podzemna željeznica".knjiga je za djecu koja sadrži ilustrirane kratke biografije eminentnih Afroamerikanki. Žene su to koje su na razne načine promijenile svijet, bilo svojim djelovanjem u politici, ekonomiji, astronomiji, glumi ili sportu. Autoricafokusirala se na 40 žena afroameričkoga porijekla tijekom američke povijesti. Sve su te žene vrlo različito pridonijele povijesti, no bezobzira što radile, jedna je stvar zajednička svim ovim ženama: one su inspirativne. Učinile su nešto kako bi svijet učinile boljim mjestom za generacije žena koje dolaze nakon njih. U svojim promišljenim ilustracijama, Harrison te zamišlja žene kao "male" inačice samih sebe, inačice u kojima djeca koja čitaju ovu knjigu mogu lako vidjeti sebe kako se odražavaju jer priče nisu samo priče o tome što su te žene učinile – već o tome što djeca koja čitaju ove priče također mogu postići., autobiografija je, odbjegle robinje, objavljene 1861. pod pseudonimom Linda Brent. Knjiga dokumentira život Harriet Jacobs kao ropkinje i njezina puta do stjecanja slobode za sebe i svoju djecu. Rođena u ropstvu u Edentonu u Sjevernoj Karolini 1813., kao dijete, naučila je čitati i pisati. S dvanaest godina pala je u ruke nasilnog vlasnika koji ju je seksualno uznemiravao, a uspjela je pobjeći tek 1842. godine. Nakon bijega, blisko je radila s abolicionistima i feministima te je značajno pridonijela obama pokretima.= Idi i reci to na gori) prvi je romaniz 1953. i uvelike se oslanja na Baldwinovo osobno iskustvo i iskustva onih koji su ga okruživali tijekom njegova djetinjstva u Harlemu, posebno onih koji su onamo došli kao dio Velike seobe s juga. Govori o Johnu Grimesu, inteligentnom tinejdžeru iz Harlema 1930-ih i njegovu odnosu s obitelji i crkvom. Roman također otkriva pozadinske priče Johnove majke, njegova biološkog oca i njegova nasilnog, fanatično religioznog očuha, Gabriela Grimesa. U središtu je radnje uloga pentekostne crkve u životima Afroamerikanaca kao negativan izvor represije i moralnog licemjerja, ali i kao pozitivan izvor inspiracije i zajedništva.roman je mlade autorice. Prati petnaestogodišnju Xiomaru koja živi u Harlemu i voli pisati poeziju. Iako je žudi podijeliti sa svijetom, njezina se religiozna majka brine samo za njezinoj krizmi, koja se odgađa već tri godine. Osjeća se inferiorno u odnosu na svog brata Xaviera, a zaljubljuje se u školskog kolegu Amana. Kao i poeziji, njena majka se protivi vezi s Amanom. Kada je pozovu da se pridruži školskom klubu slam poezije, ne zna kako bi uopće mogla prisustvovati, a da njezina mama ne sazna. Roman je ovo o odrastanju, pronalasku vlastita puta i glasa, a napisan je u obliku slam poezije.snažan je i provokativan autobiografski roman žanrovskog esejista i spisatelja. Njegove osobne priče u kombinaciji s prodornim intelektom odražavaju i stanje u američkom društvu i njegova iskustva sa zlostavljanjem, koja dočaravaju sukobljene osjećaje srama, radosti, zbunjenosti i poniženja. Laymon iskreno progovara o odrastanju tvrdoglavog afroameričkog sina komplicirane i briljantne majke u Mississippiju. Od svojih ranih iskustava seksualnog nasilja, suspenzije s koledža, do putovanja u New York kao mladog sveučilišnog profesora, Laymon prikazuje svoj složeni odnos s majkom, bakom, anoreksijom, pretilošću, seksualnošću, pisanjem i na kraju kockanjem. Pokušavajući imenovati tajne i laži koje su on i njegova majka cijeli život izbjegavali, Laymon traži od sebe, svoje majke, svoje nacije i, na koncu i čitatelja, da se suoče sa zastrašujućom mogućnošću da malo tko u ovoj naciji zapravo zna odgovorno voljeti, a još manje želi živjeti pod teretom stvarnog oslobađanja.