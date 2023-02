Cheerleading klub Midal

Proteklog vikendasudjelovao je na2023. natjecanju koji je ujedno bio iu organizaciji Zagrebačkog cheerleading saveza.Sudjelovalo jei više od. Djevojke su se natjecale u dvije kategorije s tri koreografije te ostvarile sljedeće rezultate.- Treće mjesto kadeti all girl cheer team kategoriji- Drugo mjesto kadeti all girl group stunt- Peto mjesto kadeti all girl group stunt.Djevojke su ostvarilete nastavljaju aktivno trenirati i pripremati se za državno natjecanje uSvi zainteresirani za cheerleading mogu se pridružiti te se javiti putem Instagram, Facebook stranice ili putem maila.