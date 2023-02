ŽNK Osijek

Tekst i foto: ŽNK Osijek

Još jedno pojačanje stiglo je u! Bijelo-plava postala je, dosadašnja prvotimkaDamjanović je rođena 16. kolovoza 2000. godine u Brčkom (BiH), a nogometom se aktivno počela baviti su tamošnjem ŽFK Lokomotiva Brčko. Prolazeći kroz sve kategorije natjecanja u bosanskohercegovačkoj ženskoj nogometnoj ligi, u tome klubu se zadržala punih 10 godina i iz njega naposljetku otišla s kapetanske pozicije. Prelazak uza nju je stogau igračkoj karijeri. Uz aktivno bavljenje nogometom Marija je završila medicinsku školu, te trenutno studira fizioterapiju.„O“, kaže Damjanović te ističe kako je okrenuti novu nogometnu stranicu odlučila baš u ŽNK Osijek jer je riječ o klubu s fantastičnim rezultatima.“, kaže Marija.Na njenom ŽNK Osijek dresu bit će otisnut broj, a nosit će ga prema ugovorugodine. Vjeruje da će vrlo brzo uklopiti u ekipu.“, zaključuje Damjanović.Budite uz nas u nastavku sezone!