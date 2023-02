Policijske uprave osječko-baranjske

U protekla 24 sata na područjuevidentirane su dvije prometne nesreće gdje su u jednoj prometnoj nesreći četiri osobe lako tjelesno ozlijeđene, a u jednoj je nastala materijalna šteta.Prometne nesreće su se dogodile ne području PPRP Osijeka i Belog Manastira.U vremenu od 10. do 12. veljače na području Policijske uprave osječko-baranjske u nadzoru prometa evidentirano jekoji su bili pod utjecajem alkohola.U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirano je jošod kojih 129 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 34 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 13 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanja pod zabranom, 5 upravljanja neregistriranim vozilom, 2 odbijanja ispitivanja na prisutnost droga u organizmu i 71 ostali prekršaj.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 11. veljače u 13,34 sata ukada je nadzoru prometa zaustavljeniz Đakova te mu je evidentirana koncentracija odalkohola u krvi.U 11,45 sati u Osijeku, dogodila se prometna nesreća u kojoj su 4 osobe zadobile. Dvadesetsedmogodišnjakinja iz Osijeka koja je upravljala osobnim automobilom prošla je na znaka na semaforu kroz raskrižje i udarila u drugo vozilo. Vozačici je evidentirana koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih bodova.Istog dana u 19,55 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen jeiz Oprisavaca, koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je rješenjem određeno dapodnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih. Vozaču je evidentirana koncentracija odu krvi te je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo s kojim je upravljao.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna boda.U organizaciji mreže prometnih policija, Roadpol-a, u razdobljugodine sukladno smjernicama ROADPOL-a na području cijele Policijske uprave osječko – baranjske, provesti će se akcija usmjerena na pojačani nadzor teretnih automobila i autobusa, odnosno tehničku ispravnost navedenih vozila, kao i vremena trajanja upravljanja istima. - izvijestili su iz policije.