Nogometaši Osijeka

Slaven Belupu

nove prvenstvene bodove

Rene Poms

Imao sam neke zamisli budući da nismo imali Špoljarića i da Topčagić nije bio spreman, to su glavni razlozi zbog kojih sam mijenjao formaciju. Imali smo najbolju namjeru, željeli smo pokušati najbolje, ali nije funkcionirali kao što je funkcioniralo kada smo u prošlosti mijenjali sistem igre i kada smo svi bili zadovoljni jer smo dobili željeno. Protiv Lokomotive nismo izgledali dobro, to je pogreška svih nas, ali nisam trener koji će sav rad staviti pod znak pitanja zbog jednog poraza. Uvijek gledam širu sliku, sve utakmice i cijelu sezonu, pa smatram da su ovakve stvari normalne, pogotovo u procesu u kojem se mi nalazimo. Izgubili smo neke važne igrače i normalno je da se dogode utakmice kakvu smo imali prošli tjedan. Kao trener mrzim gubiti, u prvom redu jer sam najodgovorniji za to, ali s druge strane moramo prihvatiti da se događaju takve situacije i takve utakmice. Ako nešto naučim iz prošle utakmice sigurno ćemo izvući nešto pozitivno za budućnost

Gledamo prema naprijed

optimizam

Protiv Lokomotive je bilo teško jer formacija nije bila glavni problem na toj utakmici, puno stvari nije štimalo, ali analizirali smo ih, izvukao sam zaključke i gledamo prema naprijed da protiv Slaven Belupa odradimo puno bolji posao. Kada vidim kako je momčad reagirala, kako je trenirala kroz tjedan potpuno sam optimističan i pozitivan da ćemo pokazati dobru igru i da će svi pružiti maksimum da ostvarimo pobjedu

Specifičan rivalitet

Vedran Jugović

Slaven Belupa

U nogometu ima nekih specifičnih rivaliteta, kao kada ti netko ne odgovara kod kuće, a osjećaš se dobro kod njega u gostima. Specifično je da u Gradskom vrtu nismo pobijedili Slaven Belupo na zadnje tri utakmice, ali tu ulogu igra i njihov trener Zoran Zekić. Riječ je o kvalitetnom treneru, već je u dužem procesu u Slaven Belupu, sigurno je posložio stvari kako on želi. Riječ je o izuzetno dobroj momčadi, ali mi imamo kvalitete, želje i znanja da taj niz prekinemo u subotu

Pobijediti svaku utakmicu

Nama je cilj svaku iduću utakmicu pobijediti i u svaku ulazimo s tom željom. Obveza svih nas koji oblačimo ovaj dres je da svaku utakmicu izgaramo i učinimo sve što je moguće da pobijedimo. Naravno da se u nogometu događaju bolji i lošiji dani, ali ne treba umanjivati zasluge i drugih momčadi. U HNL-u su se i momčadi koje u prošlosti možda nisu igrale značajniju ulogu podigle kvalitetom i više nigdje ne možete unaprijed upisati tri boda. Kroz treninge i analize radi se sve da se pobjedi svaka utakmica, ali moramo biti realni i reći da to nije moguće. Bez obzira što je to naša želja, da tome težimo i zbog toga treniramo apsolutno je tako

u subotu od 17.10 sati u 21. kolu SuperSport HNL-a bit će domaćiniu utakmici u kojoj će tražitii povratak na pobjednički kolosijek.optimističan je uoči ovog sraza, ali se na novinarska pitanja osvrnuo još jednom na gostovanje u Kranjčevićevoj., rekao je Poms.Strateg Bijelo-plavih zadovoljan je reakcijom momčadi nakon poraza u Kranjčevićevoj i naglašava da mu to dajepred dolazak Farmaceuta., istaknuo je Poms.Dokapetanosvrnuo se na niz Bijelo-plavih od tri utakmice bez domaće pobjede protiv, rekao je Jugović.Naš veznjak se osvrnuo i na ciljeve za proljetnu polusezonu za koju je naglasio da Osijek neće gledati druge klubove., zaključio je Jugović.