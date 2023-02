153 tisuće mladih

Sukladno propisima o porezu na dohodak, fizičkim osobama do 30. godine života koje su tijekom 2022. ostvarile plaću, će se, kao i prethodne godine, u godišnjem obračunu umanjiti porezna obveza obračunana na dio porezne osnovice do 360.000,00 kn (47.780,28 EUR). Pravo na umanjenje porezne obveze po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. imaju fizičke osobe rođene u razdoblju od 1992. do 1996. godine i to za 50 posto dok fizičke osobe rođene 1997. godine i kasnije imaju pravo na umanjenje porezne obveze za 100 posto

Tekst i foto: Osijek031.com

Okoove će godine dobiti, a većina povrata trebala bi biti do kraja svibnja.Zakon o porezu na dohodak propisuje da su osobe u(nesamostalan rad) koje imajuu potpunostiod plaćanja poreza na dohodak, odnosno kroz povrat poreza vratit će im se sav uplaćeni porez i prirez. Zaposlene osobe izmeđuoslobođene sutog poreza i vraća im se polovina uplaćenog iznosa, prema propisu koji vrijedi od 2020. To se ne odnosi na studente koji su zaposleni putem studentskog ugovora posredstvom student servisa.- odgovorili su iz Porezne na upit portala Srednja.hr Iz Porezne uprave navode i da, ako osobe nisu obveznici podnošenja godišnje porezne prijave (Obrasca DOH), pravo na povrat više plaćenog poreza tijekom 2022. utvrdit će Porezna uprava po službenoj dužnosti rješenjem u posebnom postupku bez obveze podnošenja Obrasca ZPP-DOH.