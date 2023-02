romantičnu stranu

[Sponzorirani članak]

Bilo da ste u vezi ili je samo simpatija u pitanju, usudite se pokazati svojui započnitesavršenim poklonom naobično ne prolazikojim razveseljavamo svoje najdraže. Nju ćete sigurno oduševiti, crvene ruže koje simbolizirajusu uvijek nepogrešiv izbor. Ako uz to još dodate ine možete pogriješiti. Ali ako ste za korak više, izaberite najdraži joj, ali i neko lijepo donje rublje. Nema sumnje da će se on obradovati novom gadgetu, tabletu, smartphoneu ili nekom drugom čudu tehnike, ali ništa manje dobar izbor nije ni njegov najdraži parfem, ručni sat, novi remen ili knjiga. A baš sve što zamislite možete pronaći u vašem omiljenom shopping centru!Veljača je jedini, a mnogi ju zovu i prevrtljača - jer od vremenskih prilika u njoj možemo očekivati apsolutno sve… Od modnih kombinacija također... spojite nespojivo! U novom, Valentinovskom izdanju Portanova Inside-a osim inspiracije za zanimljive odjevne kombinacije, pronađite i inspiraciju za poklone: za sebe, njega, nju... Video izdanje pogledajte na Instagramu Portanove , a cijeli članak pročitajte na Portanova.hr A povodom Valentinova i Portanova želisvim svojim posjetiteljima. A kako drukčije to učiniti – nego nagrađivanjem. Dođite u Portanovu, napišite- zajedno kupujte i uživajte za čak: shopping u Lisci i Galileu, pokloni iz Argentuma i Mi Store-a, uređivanje u frizerskom salonu Simple, a zatim večera u Polarisu, desert u Waldingeru i kuglanje u GBowling-u!očekuju vas na 1. katu,, a sve što vi trebate je pokazati svoju romantičnu stranu! Autor najljepšeg pisma osvajaI da... pratite i društvene mreže Portanove jer su najavljena i neka online nagrađivanja u mjesecu ljubavi...I za kraj – da ne bude baš sve ružičasto... neka nešto bude i šareno! U Portanovi su u pripremi i. Za sada znamo samo da će ova dječja zabava biti u, a o svemu detaljnije obavijestit ćemo vas uskoro...