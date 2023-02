Destinations: The Holiday & Travel Show

Tekst i foto: TZ OBŽ

Na turističkom sajmu „“ koji se od 2. veljače do 5. veljače 2023. održao po 28. put uu izložbenom prostoru Olympia, predstavila sekaokoja nudi novu vrstu doživljaja tržištu Ujedinjenog Kraljevstva. Tako je zajedničkim snagama predstavljena ponuda destinacije u suradnjiNa jednom odsajmova turizma u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji se realizira u suradnji s, okupilo seneovisnih turističkih brendova, uključujući turoperatore i više od 70 turističkih zajednica iz cijelog svijeta.se predstavila kao jošdestinacija Hrvatske, što je čini posebno zanimljivom za tržište koje je sklono novim i neistraženim destinacijama. Uz kulturu i enogastronomiju, kao glavne motive putovanja, tražile su se informacije o ponudi vezanoj uz prirodnu baštinu, hodanje, biciklizam i smještaj.Iako je za Slavoniju domaće tržište primarno, strani gosti ostvarili su 2022. godine. Uz to, prošla godina bila je rekordna u Slavoniji što se tiče turističkih noćenja i dolazaka, jer je ostvareno iu odnosu na do sada rekordnu 2019. godinu. Nova zajednička predstavljanja Slavonije slijede već krajem veljače, na važnom međunarodnom turističkom sajmu F.re.e. u njemačkom Münchenu i najvećem sajmu za bicikliste i planinare u Europi “Fiets en Wandelbeurs” u nizozemskom Utrechtu.