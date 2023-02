Najbolja poduzetnička ideja

Osječko-baranjske županije

Gospodarstvo Osječko-baranjske županije zadnjih godina ide uzlaznom putanjom, čime smo jako zadovoljni, a naša županija nastoji s poduzetnicima stvoriti sigurno okruženje za razvoj poduzetništva. Aktivnosti poput natječaja i nagrađivanja najboljih poduzetničkih ideja su jedan od načina kojima želimo poticati rad i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, dakle svih koji se time već bave, ali i onih koji tek razmišljaju o ulasku u svijet poduzetništva. Naravno, drago nam je vidjeti da su ljudi s našeg područja inovativni i poduzetni

Osijek-Koteks d.d. Osijek, Cesting d.o.o. Osijek, Nexe d.d. Našice i Vuka d.d. Osijek te HGK Županijska komora Osijek i Slatinska banka d.d

Tekst i foto: OBZ.hr

Najbolji prijedlog na natječaju „ove je godine pripremio, vlasnik obrta za stolarske uslugeiz Sarvaša. Riječ je o, stolu različitih mogućnosti korištenja, od uobičajenog za objed do korištenje interneta i drugih mogućnosti. Za sada ga želi prirediti i ponuditi za kućnu upotrebu, a ako se pokaže uspješnim projekt planira ponuditi i za ugostiteljske objekte za komunikaciju osoblja i gosti te novu dimenziju odlaska u kafiće/restorane.Nakon provedenog natječaja stručno povjerenstvo Osječko-baranjske županije odabralo je, a danas (8. veljače 2023. godine) zamjenik župana Mato Lukić uručio je nagrade autorima najboljih ideja. Prva nagrada iznosi, druga, treća, a ostalih devet nagrada po, pa je ukupni nagradni fond iznosioUz Dražena Raosa, ostali autori najboljih ideja su naiz tvrtke Asempo d.o.o. Osijek za ideju punionice za električne romobile, zatimiz Belišća za društvenu igru za promicanje poduzetništva Likvidatory,iz Osijeka za inOsijek AR,iz Osijeka za Low power data logger,iz Bilja za Trening i Ja,iz Osijeka za napredni tragač za mačke,iz Osijeka za Oluju kreativnih ideja,iz Donjeg Miholjca za interaktivni cvjetni atelje,iz Čepina za Achater,iz Osijeka za dnevnog asistenta digitalnog okruženja - Dado teiz Marijanaca za ideju Zaboravljenim cestama.- rekao je, zamjenik župana Osječko-baranjske županije.Čestitao je svim autorima nagrađenih i prijavljenih ideja, a posebno je zahvalio sponzorima koji su, uz Osječko-baranjsku županiju, osigurali novac za nagrade. To su tvrtke..Autor najbolje idejepojasnio je kako u svojoj stolarskoj tvrtki razvija moderan stol pod radnim nazivom Woodesk. Ideju je dobio za vrijeme rada u inozemstvu, gdje je vidio slične modele, no sada je želi razviti i primijeniti na hrvatskom tržištu. Očekuje uspješan projekt te zahvaljuje Osječko-baranjskoj županiji na potpori.