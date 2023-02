velikog uspjeha

Bye Bye

Noelle

atraktivan video spot

ples i glumu

dramski talent

Hit Factory

Zvonimir Dusper Dus

Video spot za pjesmu "Bye Bye" je konačno vani i nadam se da će ga publika isto tako dobro prihvatiti. U spotu sam pokretom i gestom pokušala naglasiti dramatiku priče koja prati pjesmu. Raskid ljubavne veze je nešto s čim se može poistovjetiti gotovo svatko. Ne postoji toliko jaka veza koja može opstati i preživjeti neslaganja i različite karaktere. U početku zbog zaljubljenosti prelazimo preko problema sve dok ne postanu toliko veliki i doslovno nepremostivi. U tom trenutku moramo donijeti važnu odluku: trpjeti i dalje ili partneru koji se prema nama ne odnosi na jednak način reći "Bye Bye". Mislim da je to ipak puno bolja i pametnija opcija. Što prije dođemo do te spoznaje, to bolje za nas. Uvijek je dobro krenuti dalje, zaboraviti sve što je bilo loše i okrenuti novu stranicu u životu.



Iako bi mi bilo drago da nastupam na Dori, nisam razočarana. Upravo suprotno, u neku ruku sam to doživjela kao olakšanje. Moj trenutni život je pravi mali kreativni kaos u kojem gotovo da i nemam trunke slobodnog vremena, a kamoli dodatnog vremena kojeg bi morala pronaći i izdvojiti za pripremu i uvježbavanja nastupa za Doru. O čestim putovanjima i promociji pjesme da i ne govorim. "Bye Bye" je već treći tjedan zaredom na 1. mjestu službene top liste HR TOP 40 i to mi je sasvim dovoljna satisfakcija. Mislim da je to ipak najbolji pokazatelj kvalitete i uspješnosti neke pjesme, vrijedniji od bilo čega, pa i od nastupa na Dori.



Bog uvijek ima neki plan za nas i ništa se ne događa slučajno, pa to tako i doživljavam. Život ide dalje, bit će još puno prilika. Samo treba nastaviti vrijedno raditi na sebi i svojoj karijeri i to će jednog dana sigurno biti prepoznato i nagrađeno. Pjesma je stvarno odlično primljena od strane publike, radio postaja i njihovih slušatelja, što mi je ipak najvažnije. Na tome sam svima od srca zahvalna, posebno glazbenim urednicima i svim ostalim dragim ljudima na radio postajama. Uskoro ću za pjesmu "Bye Bye" izbaciti zanimljivi remix koji za mene radi Zvonimir Dusper Dus, koji će biti skroz drugačiji od originala i pravo malo iznenađenje.

Noelle

Foto: Marko Džavić

Nakonkoji je postigla s njenim novim singlom "” koji se već tri tjedna zaredom nalazi na 1. mjestu službene top liste HR TOP 40,je upravo objavila. Priču koja prati pjesmu Noelle je ispričala na zanimljiv način kombinirajućite tako pokazala i njen. Iako nije primljena na Doru, Noelle se nije razočarala. S optimizmom gleda naprijed i zajedno sa svojim autorsko producentskim timomveć priprema novi singl. Za pjesmu Bye Bye Noelle uskoro planira izbaciti i remix verziju koja će biti pravo osvježenje, a koju radi poznati producentSpot za pjesmu "Bye Bye" možete pogledati ovdje " - rekla nam je vedra i uvijek nasmijana