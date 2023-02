Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Osijek031/Arhiv

U protekla 24 sata na područjuevidentirane suu kojima je nastala samo materijalna šteta.Prometne nesreće dogodile su se na područjuNa području PU osječko-baranjske u nadzoru prometa tijekom vikenda je evidentiran(19 vozača osobnog automobila, jedan vozač bicikla i jedan vozač teretnog automobila) koji su biliOsim alkohola evidentirano je jošod kojih 120 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 25 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, dva prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, jedan prekršaj upravljanje pod zabranom, dva prekršaja upravljanje neregistriranim vozilom i 66 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 5. veljače, u 00,16 sati u, u Osijeku kada je u nadzoru prometa zaustavljeniz Osijeka koji je upravljao teretnim automobilom najveće dopuštene mase 2159 kg. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost odu krvi. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 boda.U nadzoru prometa u petak 3. veljače u 13,50 sati na državnoj cesti broj 34, između, zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoiz Donjeg Miholjca.Vozač se kretao brzinom od, na dijelu ceste izvan naselja gdje je brzina ograničena prometnim znakom na. Daljnjom kontrolom kod istoga je utvrđena prisutnost odu krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 bodova.U Đakovu jučer udogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Tridesetogodišnji vozač osobnog automobila iz Đakova uslijed neprilagođene brzine kretanja sletio je s kolnika te za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas.Obavljenim alkotestiranjem utvrđena je prisutnost odu krvi. Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 3.040 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova - izvijestili su iz policije.