To je infekcija u kojoj dolazi do prodora streptokoka u krvotok što nije uobičajeno. On luči neke toksine pa pravi teže kliničke slike . Osim streptokoknih angina moguće su malo teže infekcije

Ako govorimo o streptokoknoj angini to je više bolest djece nego odraslih. Ako govorimo o invazivnim infekcijama uzrokovanim streptokokom onda je mrvicu veća incidencija u odraslih nego kod djece

Najčešće su to upale grla . Ne mogu reći da roditelj može razlikovati streptokoknu upalu grla od neke druge. Dijete s upalom grla treba pregled liječnika i onda će on procijeniti o čemu se radi. Što se tiče šarlaha on se prepoznaje po osipu koji je dosta karakterističan i većina liječnika bi ga morala znati prepoznati. Druge infekcije već invazivnije i uzrokuju težu kliničku sliku i same po sebi su dovoljno teške da bi netko shvatio da se treba javiti liječniku

Raste broj zaraženih, u protekla dva tjedna zbog te bakterije preminulo je, što jeu zadnjih sedam godina.Zašto je toliko opasan i koji su uzroci, odnosno simptomi otkrili su infektolozi dr.i dr.u emisiji HRT-a "Dobro jutro, Hrvatska" , rekao je Baršić, infektolog KB Dubrava., nadovezao se Roglić, pročelnik odjela za malu djecu s jedinice za intenzivno liječenje u bolnici "".Kao i kod svih kapljičnih infekcije, upozorava Baršić, trebabliski kontakt, nositi maske i imati dobru higijenu ruku. Posebno je to bitno jer u zadnje vrijeme više i težeLiječnici upozoravaju da je streptokok, kao i kod svake bolesti, najvažnije, rekao je Roglić za HRT