Tekst i foto: OBZ.hr

S ciljem uspostavljanjapoduzetnika, razmjene znanja i iskustava,je u rujnu 2022. godine pokrenulaza poduzetnike u okviru novog projekta –, a jedna od aktivnosti u sklopu projekta bio je i danas (3. veljače 2023. godine) održani seminar pod nazivom „“.– istaknula je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽZamjenik župananaglasio je kako Osječko-baranjska županija kontinuirano ulaže u programe jačanja poduzetnika i njihovog poslovanja, a edukacije i seminari samo su jedan vid pomoći.– rekao je Miletić.Prije gotovo, točnije 1994. godine, u poduzetničke vode otisnula se i današnja predavačica i poduzetnicakoja je istaknula kako je najvažniji trenutak njezine karijere bio onaj u kojem je odlučila napustiti siguran posao i samostalno krenuti na tržište.– kazala je Pekić.