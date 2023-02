Dvoransko prvenstvo Hrvatske u štafetama

Atletskog kluba "Slavonija-Žito"

srebrnim medaljama

Petra Šešum, Lorena Faktor, Patricija Kladarić i Mia Wild

Nikola Šešum, Dominik Matoković, Karlo Ledić Krznarić, Gabriel Remaj

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Prvog dana veljače, u Zagrebu je održano, a članovii ovaj su put bili na postolju.Za to su zaslužne atletičarke koji su se, u napetoj seniorskoj utrci 4x200m, na kraju okitileostvarile su rezultat 1:44,34.Na korak do postolja ostala je muška kadetska postava, i to u štafeti 600-200-400-800m, a natjecanje završavaju rezultatom 5:22,77.