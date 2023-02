razvoj i širenje IT scene

Potencijal zau Osijeku prepoznat je prije nekoliko godina kada se i rodila ideja o izgradnji, gdje bi se većim tvrtkama ponudiloza izgradnju vlastitih objekata, a za one manje grad je obvezu preuzeo na sebe – izgradnjom središnje zgrade vrijedneOna bi trebala služiti kao svojevrsni, a početkom 2023. godine u situaciji smo da jeparcela u parku već zakupljeno, većina komunalne infrastrukture dovršena, dok su radovi nau punom jeku. Izvođač radova je prošle godine uveden u posao, a trenutačno je u tijeku izvedba. Uglavnom, oni grubi, početni radovi u graditeljstvu. Zgrada će, između ostaloga, sadržavati konferencijsku dvoranu dostupnu tvrtkama unutar parka, tridesetak uredskih prostora i zajednički coworking prostor, pojašnjava pročelnik Upravnog odjela za financije i fondove EU Grada Osijekate dodaje kako bi sve trebalo biti dovršeno do kraja ove godine., najavljuje Krmpotić.Što se tiče ostalih parcela, na jednoj je već jedna osječka tvrtka izgradilat, a uskoro bi radovi trebali početi na njih još sedam koliko ih je zakupljeno. S obzirom na ovakav interes nameće se pitanje iu budućnosti. Određenih planova imamo, jer postoji mogućnost proširenja odnosno tzv.. Park bi se širio na zapad, ali uz to postoje i određena druga razmišljanja., poručio je pročelnik.Inače, predviđanja su kako bi na području IT poslovnog centra(središnje zgrade) trebalo raditi, a sveukupno na području IT parka okote je plan, ovakvim okupljanjem IT tvrtki na jednom mjestu, stvoriti sinergijski efekt.