GPP d.o.o.

povratima preplaćenih sredstava

Pothodniku i Remizi

vraćena preplaćena sredstva

bez povrata

neće obavljati povrate

GPP-a

Kako je ranije bilo najavljeno,je 18. siječnja započeo sna svojim prodajnim mjestima uPovrat se obavljao prilikom nadopuna mjesečnih karata za veljaču po cijenama navedenim u Cjeniku od 11. siječnja 2023. godine, a kojom prilikom susvim putnicima koji su nadopunili svoje mjesečne karte za siječanj do stupanja na snagu Cjenika od 11. siječnja.Prodaja personaliziranih karata za veljačuzapočela je uobičajeno 25. siječnja i obavlja se na prodajnim mjestima Tiska i GPP-a.Zbog zaključka mjesečnog poslovanja, od 1. do 5. veljače GPPza putnike. Povrat preplaćenih sredstava za siječanj za putnike koji to do sada nisu obavili, ponovno započinje 6. veljače 2023. isključivo na prodajnim mjestima GPP-a (Pothodnik i Remiza). - izvijestili su iz