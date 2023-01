Grad Osijek

financiranje projekata i programa udruga

163.824,00 eura

Područja financiranja:

1. Ljudska i manjinska prava

6.640,00 eura

2. Demokratizacija i razvoj civilnog društva

6.640,00 eura

3. Stvaralaštvo mladih

26.545,00 eura

od 500,00 do 3.000,00 eura

4. Zaštita potrošača

2.650,00 eura

od 1.500,00 do 2.650,00 eura

5. Počasna garda

8.000,00 eura

od 4.000,00 do 8.000,00 eura

6. Zaštita okoliša i održivi razvoj

9.291,00 eura

od 400,00 do 1.350,00 eura

7. Komunalno stambeno područje

3.318,00 eura

od 2.655,00 do 3.318,00 eura

8. Gospodarstvo

6.600,00 eura

od 660,00 do 1.990,00 eura

9. Izvaninstitucionalno obrazovanje

4.000,00 eura

od 530,00 do 1.060,00 eura

10. Socijalne djelatnosti i zaštita zdravlja

57.000,00 eura

Potpodručja financiranja:

10.1. Socijalno-humanitarna djelatnost i zaštita zdravlja

26.000,00 eura

od 500,00 do 2.000,00 eura

10.2. Unapređenje kvalitete života umirovljenika (projekti udruga umirovljenika)

10.3. Pružanje psihosocijalne pomoći i SOS telefon

4.000,00 eura

od 500,00 do 2.000,00 eura

11. Udruge proistekle iz Domovinskog rata

26.500,00 eura

od 300,00 do 3.300,00 eura

12. Financije

6.640,00 eura

od 500,00 do 2.000,00 eura

Prijavu je moguće poslati:

Prijava u papirnatom obliku

Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. i upisati: točan broj i naziv područja financiranja

objavio jezaiz Proračuna Grada Osijeka u 2023. Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi- zaštita i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina- informiranost i edukacija građanstva o ljudskim i manjinskim pravima- očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica u gradu Osijeku- rodna ravnopravnost- zaštita i promicanje prava manjinskih društvenih skupina- očuvanje spomeničke i kulturne baštine pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica u gradu Osijeku- stale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.Iznos raspoloživih sredstava:Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 600,00 do 1.300,00 eura. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 7- informiranost i edukacija- poticanje i unaprjeđivanje jednakosti i ravnopravnosti- mirotvorstvo i borba protiv nasilja i diskriminacije- razvoj demokratske političke kulture- borba protiv korupcije u svim oblicima- međunarodna razvojna suradnja- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.Iznos raspoloživih sredstava:Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 600,00 do 1.300,00 eura. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 7- projekti i programi koji doprinose ostvarivanju Programa za mlade na području Grada Osijeka.Iznos raspoloživih sredstava:Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 13- organiziranje savjetovališta za potrošače- informiranje i edukacija o potrošačkim pravima i odgovornom ponašanju na tržištu- pružanje pomoći oštećenom potrošaču u nastupu prema trgovcu- vođenje evidencije o primljenim prijavama potrošača u postupcima poduzetim za njihovo rješavanje- davanje primjedbi i prijedloga kod donošenja propisa koji se odnose na područje zaštite potrošača.Iznos raspoloživih sredstava:Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 1- projekt povijesne Počasne garde koja će sudjelovati na protokolarnim događanjima za potrebe Grada Osijeka.Iznos raspoloživih sredstava:. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 1- edukacija i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti na razini lokalne i mjesne samouprave- razvitak regionalne i prekogranične suradnje na području zaštite okoliša, održivog razvoja i energetske učinkovitosti- edukacija i poticanje građana u gospodarenju otpadom na razini lokalne samouprave te razvoj regionalne i prekogranične suradnje na tom području- poticanje izobrazbe za održivo gospodarenje otpadom, poticanje odvojenog sakupljanja vrijednih svojstava otpada- unaprjeđenje stanja urbanog okoliša podizanjem svijesti o okolišu i održivom razvoju- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.Iznos raspoloživih sredstava:Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 10- unapređenje kvalitete komunalnih usluga i kvalitete stanovanja u gradu- edukacija i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti voda, vodosnabdjevanju i odvodnje na razini lokalne i mjesne samouprave i- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.Iznos raspoloživih sredstava:. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 1- poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva- informiranje, savjetovanje i edukacije vezane uz pokretanje i razvoj poduzetničkih aktivnosti- informiranje, savjetovanje i edukacije u IT sektoru- informiranje, savjetovanje i edukacije vezane uz očuvanje tradicionalnih proizvoda i suvenira- savjetovanje i edukacija nezaposlenih- poticanje i unapređenje turizma- poticanje i razvoj inovatorstva.Iznos raspoloživih sredstava:. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 6- obrazovanje za djelovanje djece i mladih u civilnom društvu- organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti- odgoj i obrazovanje za unapređenje života i životnih vještina i sposobnosti- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.Iznos raspoloživih sredstava:. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 6Ukupan iznos raspoloživih sredstava:- smanjenje i prevencija siromaštva i socijalne isključenosti- zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju- preventivne aktivnosti vezane uz zaštitu zdravlja- prevencija i borba protiv ovisnostiIznos raspoloživih sredstava:. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 20Iznos raspoloživih sredstava: 27.000,00 eura. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 500,00 do 4.000,00 eura. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 7Iznos raspoloživih sredstava:. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:. Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 2- provođenje pomoći i samopomoći, resocijalizacije i integracije članovima udruge- unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obiteljima poginulih i nestalih branitelja i civila Domovinskog rata, članovima obitelji ekshumiranih i identificiranih branitelja- obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat- poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.Iznos raspoloživih sredstava:. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 20- programi/projekti kojima se ističe suradnja, informiranje, promicanje značaja i ugleda financijske struke u društvu- programi/projekti kojima se podiže stručna razina i znanje o financijama- promicanje, razvitak i unaprjeđenje razumijevanja financijske pismenosti- suradnja udruga koje se bave financijskim pitanjimaIznos raspoloživih sredstava:. Udruga može prijaviti na Javni natječaj najviše jedan projekt ili program za jedno područje financiranja, a ukupno se može prijaviti na najviše dva područja financiranja. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 2. ožujka 2023. Prijavu je moguće poslati: Prijava u papirnatom obliku U zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka na adresu: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, s naznakom: ("Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. i upisati: točan broj i naziv područja financiranja") Prijava u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek Sve ostale detalje i obrasce možete pronaći na web stranici Grada Osijeka