Mislim da smo napravili sve što smo željeli i što smo planirali za ovu utakmicu. Bili smo pravi, zaslužili pobjedu koja je jako važna za nas i sretan sam što smo osvojili ova tri boda

Stvaramo prilike

Mierez

lijepim pogotkom

Špoljarić

Imali smo neke prilike iz kojih smo i brže mogli do drugog pogotka, ali to je nogomet. Za mene je važno da stvaramo prilike, a sigurna sam da ćemo zabijati sve više i više golova. Sretan sam i zbog Špoljarića što je postigao pogodak u drugoj utakmici zaredom i to nas mora činit sretnima.

Prilika mladima

Filip Živković

Dominik Babić i Nail Omerović

To je put kojim želimo ići. Želimo davati priliku mladim igračima i kadgod se za to ukaže prostor to ćemo ponoviti. Nakon 2:0 bila je dobra prilika, dobro su ušli u utakmicu i možemo svi biti zadovoljni zbog toga.

Teško i s Lokomotivom

nogometaši Osijeka

Svaka utakmica je teška, nije bilo lako ni protiv Gorive, a isti će biti i protiv Lokomotive. Posebno na domaćem terenu su jaki, imaju mladu i talentiranu momčad tako da nas čeka težak ispit, ali idemo pokušati pobijediti i tu utakmicu

Trener Bijelo-plavihnije krio zadovoljstvo nakon, rekao je Poms.je “otvorio” suparnikaglavom kojim je nagrađena njegova sjajna partija, apogotkom u drugoj uzastopnoj utakmici zaključio priču.Poms je protiv Gorice ponovo pružio priliku mladim igračima.je debitirao protiv Rijeke pa sada ponovo skupio minutažu, a premijerne prvoligaške nastupe upisaliU ponedjeljak ćeimati slobodan dan, pa od utorka sav fokus staviti na pripremu utakmice s Lokomotivom., zaključio je Poms.