objavio je danasnakon uvođenja eura.Od 05. siječnja kada je donesen zaključak Vlade Republike Hrvatske o provedbi načelado jučer (25. siječnja) tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata obavile su ukupnou kojima je, do sada, uutvrđeno neopravdano povećanja cijena nakon 31. prosinca 2022. Utvrđivanje činjenica o možebitnom neopravdanom povećanju cijena u tijeku je u"Od ukupnog broja obavljenih nadzora (1.458) nad pružateljima usluga obavljeno je. Prema preliminarnim podatcima prosječno povećanje cijena za nadzirane usluge je dodok je povećanje cijena u trgovini na malo pekarskim proizvodima, prosječno,Komparativnom analizom "novih", viših cijena pojedinihte "starih", nižih cijena utvrđeno jepojedinih ugostiteljskih usluga do, a iznimno u pojedinim ovotjednim inspekcijskim nadzorima povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga do. U pogledu cijena u djelatnosti trgovine na malo utvrđeno je prosječnoza pojedine kontrolirane proizvodenakon 31. prosinca 2022. godine primjerice zaNadzori su obavljeni po službenoj dužnosti, kao planirani nadzori te povodom prijava građana.Do sada je kodutvrđeno neopravdano povećanje maloprodajnih cijena za deset proizvoda;Napominjemo kako je u nekoliko trgovačkih lanaca utvrđivanje činjenica u tijeku." - izvijestio je Državni inspektorat.Zaključno s 25. siječnja 2023. godine, u okončanim inspekcijskim nadzorima izrečene su ukupno, u ukupnom iznosu od( 3.445.963,55 HRK).Inspekcije Državnog inspektorata i dalje će, svaka inspekcija u dijelu svoje nadležnosti nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore, a sve u cilju zaštite potrošača.