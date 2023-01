snijeg

Tekst i foto: Osijek031.com

Prognostičari za vikend koji je pred nama, najavljujuSutra će prevladavati pretežnouz, češći u gorskim predjelima. Jutarnja temperatura oko, a dnevna doSlično vrijeme i u subotu.. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Manje padalina očekuje nas u nedjelju. Bit će i dalje, no bez padalina. Jutarnja temperatura do, a dnevna doPrema prognozi koju donosi, u ponedjeljak slijedii više sunca. Jutarnja temperatura bit će do, a dnevna do