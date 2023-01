Nogometni klub „Olimpija“ Osijek

100 godina djelovanja

20. ožujka 1921.

Hrvatskom listu

Osnivačka skupština Športskog društva Olimpija

Mariom Iličićem

Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića

Mario Iličić

Mato Lukić

Ivan Radić

Od aktualnih projekata naglašavam obnovu sportskih terena, rasvjetu i sanaciju tribina u našem Sportskom centru. S našim partnerima smo počeli i pripreme kako bi imali spremnu dokumentaciju za javljanje na javne pozive i prijave projekata u okviru Europske regije sporta 2024. godine. Cilj je podići razinu sportske infrastrukture u Sportskom centru, ali ne samo za nogomet nego i druge sportove

ponos Donjeg grada

S ponosom obilježavamo 100 godina rada ovog kluba, što je to veliki jubilej, no kako čujemo od aktualnog vodstva Kluba, ne moramo brinuti ni za narednih 100 godina jer se Klub stalno razvija i povećava broj djece koja treniraju

Europskom regijom sporta za 2024.

Program Europske regije sporta se odnosi na sve sportske kolektive i udruge, naravno i NK Olimpiju te ćemo s njihovim predsjednikom i drugim članovima razgovarati što klubu treba za poboljšanje infrastrukture. Prošle godine Županija im je pomogla s 44.000,00 kuna za uređenje tribina i poboljšanje infrastrukture, a pomagat ćemo i dalje

Tekst i foto: OBZ.hr

ove godine obilježava. Naime, klub pod imenom Olimpija u Osijeku se prvi put spominjegodine, i to uu izvješću s nogometne utakmice (Olimpija je pobijedila Unitas rezultatom 1:0). Klub je 1921. i 1922. godine odigrao tek nekoliko prijateljskih utakmica, no 7. rujna 1923. godine održana jekoji su, osim nogometnog ogranka, činili i šahovski, biciklistički te kulturno-prosvjetni ogranak s dramskim i tamburaškim ansamblima. Klub sa sjedištem na Zelenom polju u osječkom Donjem gradu od tada kontinuirano djeluje.Povodom 100. obljetnice, NK Olimpija na čelu s predsjednikomplanira organizirati niz događanja, pa je danas (25. siječnja 2023. godine) uodržana konferencija za medije na kojoj je predstavljen program obilježavanja jubilarne obljetnice. Govorili su predsjednik NK Olimpija, zamjenik županai gradonačelnik Grada OsijekaPredsjednik NK Olimpija Mario Iličić kazao je da naglasak u programu obilježavanja upravo na sportskim aktivnostima poput revijalne prijateljske utakmice s nekim od hrvatskih prvoligaša, ali tu su i kulturni programi s izložbom i promocijom filma te druge aktivnosti.- kazao je Mario Iličić.Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić naglasio je kako je NK Olimpija, ali cijelog Osijeka.- kazao je gradonačelnik te dodao da je Grad Osijek njihov partner, što će biti i ubuduće.Zamjenik župana Mato Lukić je podsjetio da je Osječko-baranjska županija proglašenagodinu te je i stoga planirano više sredstava za ulaganja u sportsku infrastrukturu na području cijele županije.- rekao je Lukić te čestitao Klubu na velikoj godišnjici. Dodao je kako su se u tih 100 godina „mijenjale“ države, no NK Olimpija je opstala te, kao i kada je osnivana, uvijek ima isti cilj, a to je okupljanje građana, osobito djece i mladih.