Sviraj to ponovno, sam

Woodyja Allena

spašavanju

Humphrey Bogart

fantazijama

Allanovim humorom

HNK u Osijeku i Kazališta Virovitica

3. veljače 2023.

Tamare Damjanović.

[Program]

Petak , 3. veljače 2023.

20:00 sati

Subota , 4. veljače 2023.

20:00 sati

Ponedjeljak , 6. veljače 2023.

19:00 sati

Utorak , 7. veljače 2023.

18:00 sati

Foto: Kristijan Cimer/HNK

" klasična je komedija u maniri, priča o „“ izgubljenog muškarca, hipohondra i neurotičnog filmskog kritičara koji nakon odlaska supruge i razvoda ne može pohvatati konce vlastita identiteta i društvene „lokacije“. Ova komedija s melodramatskim elementima ujedno je i hommage kultnom filmskom klasiku, Casablanci, čiji se glavni glumac,(Rick Blaine), pojavljuje upsihički uzdrmanog protagonista predstave te mu daje savjete kako postupati s njemu tragično nedokučivim ženama.Ova predstava prožeta specifičnoproizašlim iz sveopće konfuzije, spleta stvarnosti i fantazije, komedija kojom se na prilično opušten način tretira zapravo ozbiljna tema, predstava-složenac cijelog niza slojeva kompleksne humornosti će kao koprodukcijapremijerno zaigratiu režijiPrijevod: Katarina Stipić KomadinaRežija i adaptacija: Tamara DamjanovićScenografija: Sheron Pimpi SteinerKostimografija: Ivana ŽivkovićSkladateljica: Katarina RankovićSuradnik sa scenski pokret: Vuk OgnjenovićOblikovatelj svjetla: Luka MatićALLAN FELIX Matija KačanHUMPHREY BOGART, PABLO Armin ĆatićLINDA CHRISTIE Matea Grabić ĆaćićDICK CHRISTIE Goran VučkoILSA, NANCY, VANESSA, GO-GO PLESAČICA Sara LustigSHARON LAKE, GINA, MLADA INTELEKTUALKA, BARBARA Monika Lanšćak- Premijera /svečana izvedba, Žene u crvenom, Sviraj to ponovno, sam- Repriza - Sviraj to ponovno, sam- Pretplata 3 - Sviraj to ponovno, sam- Sviraj to ponovno, samPortal Osijek031 darujeza komediju "" u. Možete birati datum za koji želite ulaznice ().možete pronaći na našoj Facebook stranici