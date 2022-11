16. rođendana Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

U zadnje dvije godine u Hrvatskoj bilježimo porast od 60 posto iskorištavanja djece za pornografiju, što je izuzetno veliki skok. Prošle godine bilježimo 363 takva slučaja i tu ne postoje određene skupine djece koja su u riziku nego su u riziku sva djeca koja koriste tehnologiju. Sve se više koristi i naša besplatna linija za pomoć i podršku u slučaju nasilja na internetu (0800 606 606) jer više nisu ugroženi samo djeca i mladi nego i starije osobe koje su vrlo često žrtve prevara. Jedna od značajnijih aktivnosti Centra uz izravan rad s djecom, je pružanje podrške djeci u cijeloj Hrvatskoj jer smo jedini centar za sigurniji internet u Hrvatskoj

Osiguravamo im i osnovne životne potrebe, a to je da svako dijete dobije topli obrok, da se za svaku školsku godinu pripremimo i s odjećom i školskim priborom. Poludnevni boravak je jedna socijalna usluga u kojoj se dijete ne izdvaja iz obitelji, nego se ulazi u obitelji, radi i s djetetom i cijelom njegovom obitelji. To je primjer dobre prakse, što se pokazalo i kod djece koja nakon što s 18 godina izađu iz tretmana, potom dođu kod nas, budu volonteri i uvijek im budemo neka sigurna luka. Bitna je kontinuirana podrška i kontinuirani razvoj odnosa te da osoba i kada više nije dijete zna gdje uvijek može doći

U ovoj će zgradi, sasvim sam siguran, uz vodstvo izvrsnih stručnjaka, djeca i mladi naučiti puno novih stvari i prevladati teškoće s kojima se susreću. Još 2014. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu započeo je s transformacijom i deinstitucionalizacijom usluga socijalne skrbi i tada je otvoren prvi poludnevni boravak, a danas te usluge koristi više od 100 korisnika diljem istoka Hrvatske

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ima niz ugovora za pružanje izvaninstitucijskih usluga s ovim Centrom, a tako će biti i u budućnosti

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu je važna institucija koja se uhvatila u koštac s ozbiljnim rješavanjem problema rizika u ponašanju djece i mladih. Svjesni smo izazovnih i turbulentnih vremena i posljedica koje ostavljaju na najmlađe i najranjivije skupine, a upravo ovakve ustanove mogu pomoći da kao društvo budemo bolji. Pri tome računamo i na fondove Europske unije, a uz pružanje mogućnosti izgradnje adekvatnog prostora za djelovanje i rad upravo ovakvih institucija, pokazujemo da kvalitetno koristimo dostupne resurse

Nekoliko dana uočiuselio je ugdje će socijalne usluge koje pružaju, ali i cijelim obiteljima podići na još višu razinu. Izgradnjazgrade za pružanje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj realizirana je kroz projekt „“ čija je vrijednost gotovo, a financiranja je novcem iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020..je organizacija koja je osnovana s ciljemna internetu i od svih oblika nasilja i zlostavljanja. Centar danas pruža socijalne usluge poludnevnog boravka za djecu s problemima u ponašanju u pet slavonskih županije gdje je više od stotinu djece svakodnevno u tretmanu. Zahvaljujući velikoj uključenosti volontera kojih je više od sto pedeset na godišnjoj razini i to s više od tri tisuće volonterskih sati, Centar je dobitnik Državne nagrade za volontiranje u 2022. godini.Jedini u Hrvatskoj, već desetu godinu vode, a od 2015. godine osnovan je ikoji je pokrenula i financira Europska komisija gdje uz preventivne aktivnosti ima i cilj smanjenje seksualnog iskorištavanja djece na internetu.- kazao jeDodao je kako Centar pomaže djeci i kroz, odi to ne samo djeci nego i roditeljima.- zaključio jeZamjenik gradonačelnika Osijekačestitao je i zahvalio svima koji su sudjelovali u ovom velikom i značajnom projektu te dodao kako će Centar u Gradu Osijeku i dalje imati partnera.je posljednjih godina intenzivirala suradnju s Centrom za nestalnu i zlostavljanu djecu prateći ih u brojnim aktivnostima kao i kroz zajednički projekt Slavonsko srce za obitelji Ukrajine. Partnerstvo i podrška nastavit će se i u razvoju Centra u novim prostorima.- istakao je zamjenik županaje istaknuo kako su se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija mogli graditi upravo ovakvi objekti koji pružaju usluge deinstitucionalizacije i da je Centar primjer za pohvalu.- poručio je ministar Piletić.- zaključila je ministrica regionalnog razvoja i fondova EUCentar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek danas imaTijekom 16 godina kontinuiranog rada Centar se profilirao kao organizacija s najvećim brojem stručnjaka koji svakodnevno rade s više odu riziku i s problemima u ponašanju, organiziranju razne edukativne aktivnosti, senzibiliziranju šire javnosti o važnosti deinstitucionalizacije i prednosti koje ona ima na krajnje korisnike, a to su u prvom redu, djeca i mladi - sadašnjost i budućnost našeg društva.Vrijednost njihovog rada prepoznala je i švedskau suradnji sa Cild10 organizacijom. Između više od sto trideset kandidiranih organizacija u Europi koji se bave zaštitom djece od zlostavljanja i iskorištavanja na internetu samo deset je odabrano za dodjelu ove prestižne nagrade. Među odabranima je i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, prva organizacija iz Hrvatske koja je dobila ovako prestižnu nagradu.