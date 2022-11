Advent u Osijeku

2. prosinca

236. Dan grada Osijeka

gastro i glazbeni program

31. prosinca

baroknu Tvrđu

tridesetak imena

djecu i obitelji

Ivan Radić

Trga Svetog Trojstva

Prošle godine smo dobili titulu za najbolji advent u Hrvatskoj. Ove godine, nakon četiri godine, vraćamo se u našu čarobnu, bajkovitu i baroknu Tvrđu. Siguran sam da će ovaj advent obraniti titulu najboljeg u Hrvatskoj, da ćemo ga podići na još višu razinu i da će biti dobro posjećen. Naš dnevni boravak, topao, ugodan i obiteljski, primit će sve naše sugrađane i goste

Ivan Kristijan Majić

20 večernjih bajki, ulične predstave i veliki poštanski ured Djeda Mraza

okusima nove slavonske gastronomije

Rene Bakalović

Gotovo svakodnevno bit će po jedan kazališno književni program za djecu i obitelji, bajke koje će se odvijati u posebnoj kupoli. Tu su i ulične predstave koje će posjetitelji moći pogledati na Trgu svetog Trojstva, kao i dječje kino koje će prikazivati božićne filmove. Imat ćemo i veliki poštanski ured Djeda Mraza te inspekciju čizmica za blagdan sv. Nikole

veliki lunapark kod ''Školjke'', panoramski kotač u Tvrđi, središnji gradski bor uz osječku konkatedralu

ugostiteljski punktovi

Tajana Rogulja

Ivana Jurić

Kulturni centar Osijek i Turistička zajednica grada Osijeka

Grada Osijeka

Osječko-baranjske županije

Glazbeni program:

Nedjelja, 27. studenog 2022.

Petak, 2. prosinca 2022.

18:00 sati

Subota, 3. prosinca 2022.

12:00 sati

20:00 sati

Četvrtak, 8. prosinca 2022.

20:00 sati

21:00 sat

Petak, 9. prosinca 2022.

20:00 sati

Subota, 10. prosinca 2022.

20:00 sati

Nedjelja, 11. prosinca 2022.

19:00 sati

Subota, 17. prosinca 2022.

12:00 sati

20:00 sati

Nedjelja, 18. prosinca 2022.

19:00 sati

Petak, 23. prosinca 2022.

20:00 sati

Subota, 24. prosinca 2022.

23:00 sata

26. - 29. prosinca 2022.

Subota, 31. prosinca 2022.

12:00 sati

22:30 sati

