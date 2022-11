Područna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Osijeku

Ulici Kralja Zvonimira 1

obnovljene i moderno

osam šaltera za prijave i odjave

Projekta energetske obnove poslovne zgrade

Izuzetno mi je drago što će, nakon više od tri godine, žitelji Osijeka i Osječko-baranjske županije dobiti kvalitetan, funkcionalan i moderno opremljen prostor, a radnicima su osigurani bolji uvjeti za rad. Ugradnjom dizala u zgradu, koja je bila znatno oštećena tijekom ratnih razaranja, olakšava se pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, a sve u cilju pružanja još kvalitetnije usluge korisnicima

Biljana Tuševski

Tekst i foto: HZMO

od ponedjeljka, 28. studenoga 2022. počinje s radom na novoj/staroj lokaciji uNa toj će se adresi,uređene poslovne zgrade, građanima Osijeka i Osječko-baranjske županije pružati usluge od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati.U novim moderno uređenim prostorijama građanima će na usluzi bitina mirovinsko osiguranje, zaprimanje zahtjeva te izdavanje potvrda iz djelokruga HZMO-a. Uz to, korisnicima usluga na raspolaganju će biti i odvojena prostorija za pravnog savjetnika za usluge koje zahtijevaju informiranje vezano uz ostvarivanje prava na mirovinu, doplatak za djecu i nacionalnu naknadu za starije osobe te informiranje o stanju pojedinog predmeta, zatim izdavanje potvrda o korištenju mirovine/doplatka za djecu i statusu osiguranika.Preuređenje zgrade započelo je u srpnju 2019. godine u sklopuu Osijeku koji se provodio u dvije faze – energetska obnova te klimatizacija i unutarnje uređenje zgrade. Vrijednost radova prve faze iznosila je 7.648.872,08 kn (bez PDV-a), od čega je iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj bespovratno dodijeljeno 4.760.409,25 kn, a ukupna vrijednost radova obje faze iznosila je 25.516.561,42 kn (bez PDV-a).“, izjavila je, predstojnica PS u Osijeku.PS u Osijeku na sadašnjoj će lokaciji, u Ulici Kapucinska 29, korisnicima biti na usluzi do petka 25. studenoga, do 15 sati.