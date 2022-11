Centru Sokol

Starim zdravo

Grada Osijeka

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga u 2022.

Gimnastičko društvo Osijek – Žito

Maticom umirovljenika Grada Osijeka

poboljšanje zdravlja

Projekt „Starim zdravo“ osmišljen je od strane Gimnastičkog društva Osijek – Žito i ove godine po prvi puta imamo predivnu suradnju s Maticom umirovljenika u Osijeku. Grad Osijek prepoznao je vrijednost projekta i financirao provedbu istog koja se provodi od rujna do prosinca ove godine. Sadržaj je koncipiran na način da umirovljenici dva puta tjedno dolaze na besplatne treninge u Sokol Centar. Također, imamo suradnju i sa Crvenim Križem grada Osijeka kako bi njihovi volonteri pogledali aktivnosti i to znanje mogli prenijeti svojim korisnicima.

Ivana Maltašić

Marija Sužnjević

Suradnja s Gimnastičkim društvom Osijek – Žito u vidu projekta „Starim zdravo“ nam je odlična. Umirovljenici zaista vole dolaziti u Sokol na treninge jer im je to dobro za zdravlje, posebno kada imaju i stručne trenere koji ih treniraju. Sve to naravno vodi do ljepšeg života u konačnici

Smatram da je ovaj projekt izvrsna aktivacija umirovljenika kroz rekreaciju i kroz njihovo aktivno uključivanje u zajednicu. Projekt je male vrijednosti, ali aktivnosti su pokazale da stvaranjem mreže kroz udruge i institucije, a i same korisnike, stvaramo dobre temelje za buduću EU projektnu aktivnost gdje ćemo sa značajnijim sredstvima zasigurno podići standard i kvalitetu života sa naglaskom na zdravlje, aktivno kretanje i rekreaciju.

Romano Kristić

Ana Vukasović

Vježbanje mi zaista puno znači jer bi bez toga imala velikih poteškoća pri kretanju. Ja inače ne vježbam samo ovdje, ali sam došla kako bi malo nadogradila svoje vježbe da mogu nastaviti kod kuće trenirati dalje.

Preporučila bih sudjelovanje na ovakvim, i sličnim projektima, i drugim umirovljenicima svakako jer na sebi vidim izvrsne rezultate

Tekst i foto: GD Osijek-Žito

