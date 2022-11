otvaranja stadiona i trening kampa NK Osijek

Tekst i foto: NK Osijek

S ulaskom u 2023. godinu odbrojavanje domoći će početi. Trenutak kada ćepreseliti u svoj novi dom na zapadu grada sve je bliži, radovi su u, a obrisisvakim danom sve vidljiviji. Sa stolicama koje su postavljene nai počele su se postavljati na četvrtoj, s krovnom konstrukcijom koja će uskoro biti gotova na kutovima Zapada i terenima koji će se dolaskom toplijih dana početi zeleniti nakon što trava bude posađena…Stadion i posebno kamp NK Osijek bit ćeiz nebrojenih razloga za, jer osim što će biti srce i duša kluba, ovakavbit će baza za daljnji razvoj i iskorak u svim segmentima. Možda i važniji od bilo kojeg trofeja koji će se osvojiti u budućnosti. Novi stadion i trening kamp bit će mjesto koje će nuditi savršene uvjete za treniranje i odgajanje nekih novih generacija osječkih nogometaša koji će, poput onih koji su ostavili značajan pečat na svjetskim i europskim nogometnim travnjacima, pisati budućnost osječkog nogometa.Trenutno su u tijeku radovi na, u tijeku je završetak krovne konstrukcije na jugozapadnom dijelu, a do sredine prosinca bit će izvedena i kompletna krovna konstrukcija sjeverozapada. Uz to, počeli su i radovi podkonstrukcije videozida na jugoistoku.Govoreći o, u tijeku su radovi na glavnom terenu gdje se postavljaju cijevi za drenažu i navodnjavanje, ali i postavljanje betonskih opločnika kao priprema za postavljanje umjetne trave oko glavnog terena.Kada je riječ o vanjštini stadiona ona je postavljanjem stolica na tribine, koje su u prepoznatljivim, počela dobivati, a uskoro kreće ugradnja i preostalih VIP mjesta, kao i razna testiranja po pitanju rasvjete i ozvučenja.Kod pomoćnih terena nasipavaju se posljednje količine materijala nakon čega kreće postavljanje umjetne trave. U ovom dijelu svakako treba istaknuti da će tri terena koji su najbliži tribini Zapad biti s prirodnom travom, umjetnom travom i mixto podlogom i da će svaki imati tribinu s 300-tinjak mjesta.Paralelno s vanjskim radovima u punom su zamahu i onina svim etažama zapadne građevine, dok su sviispod ostale tri tribine u potpunosti. Navijačima će posebno biti zanimljivi fan shop i pub u sklopu stadiona koji će biti uređeni i u svakodnevnoj funkciji, a koji bi mogli postati mjesto susreta i interakcije raznih generacija kojima su bijelo-plave boje pri srcu. Uz sve navedeno, nestrpljenje i odbrojavanje do početnog udarca sada je još i veće.