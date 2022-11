Osječko-baranjska županija i Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

u listopadu prošle godine potpisali sukroz koji se povezujes zajedničkim ciljemobrazovanja studenata testanja u gospodarstvu. Iz županijskog proračuna izdvojeno je, pa je u ožujku ove godine započeo blok radionica pod nazivom. Profesori Odjela za matematiku i stručnjaci iz prakse, iz tvrtke, proveli su potom edukacijuod kojih sus evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a po njihovom završetku i u narednim mjesecima 15 osoba je zaposleno u IT sektoru.S obzirom na izvrsne rezultate prvog projekta, Odjel za matematiku uputio je Osječko-baranjskoj županiji zamolbu za provedbom novog bloka radionica pod istim nazivom, a danas (22. studenoga 2022. godine) zamjenik županai pročelnik Odjela za matematiku prof. dr. sc.potpisali su ugovor za novi blok radionica MATHOS Web Development Bootcamp za edukaciju u IT sektoru. Potpisivanju su nazočileiz tvrtke Mono d.o.o. i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽ- rekao je zamjenik župana Josip Miletić.Zahvalio je svim sudionicima projekta te poželio uspješnu realizaciju i novog ugovora, a to znači i što brže zapošljavanje polaznika.- kazao je Kristian Sabo.Dodao je da su edukacije namijenjene prvenstveno nezaposlenim osobama koje imaju afinitet prema IT-ju, no ako ne bude dovoljno kandidata raspisat će sei za ostale građane koji su voljni pohađati edukaciju.Pročelnica Ivana Katavić Milardović istaknula je kako je ovo jedan od projekta koje Osječko-baranjska županija provodi s ciljemzapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba. -- kazala je te naglasila je da se nastavlja provođenje projekata. Između ostalih aktivnosti, u tijeku su pripreme za još jedan projekt poticanja zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih žena.Prema danas potpisanom ugovoru, Odjel za matematiku provest će blok radionica u trajanju, a obuhvatit će osnove objektno-orijentiranog programiranja i web tehnologija, razvoj web aplikacija korištenjem ASP.NET razvojnog okvira te rad s relacijskim bazama podataka uz korištenje SQL-a.Kao i u prošloj edukaciji, prednost će imati nezaposlene osobe u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek s najmanje završenom srednjom školom. U slučaju da broj polaznika koje dostavio Zavod za zapošljavanje bude manji od 20, Odjel za matematiku objavit će poziv za sudjelovanje u radionicama i drugih zainteresiranih osoba.Vrijednost ugovora je, a osim besplatne edukacije, Županija će osigurati i financijska sredstva za troškove. Polaznici nakon uspješno završenih Radionica dobivaju certifikat o pohađanju i završetku.