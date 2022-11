Rukometaši Osijeka

10. kola Paket24 Premijer lige-Lige B

borbenu i intenzivnu

Kuštrima Ninaja i Mateja Zrne

Jurišića i Šehića

Zrno i Ninaj

Purić

minus tri

Eklić zadovoljan bodovima

Čestitam svojoj ekipi na maksimalnoj požrtvovnosti. Nama je ovo stvarno bilo neophodno jer se velika nervoza unosila u naše redove zbog tih domaćih utakmica. Morali smo tu jednom probiti led. Međutim, imali smo i malu nesreću jer ovo nije Bjelovar s kojim smo igrali na početku sezone. Promijenili su trenera, igraju puno brže i organiziranije, imaju smisao, što je i sama utakmica pokazala. Ponavljam, čestitam cijeloj svojoj ekipi, ai i protivnicima. No, mi sada nećemo letjeti u nebo. Idemo dalje, čekaju nas novi dvoboji i novi treninzi.

Hrvoje Cikoja

Briljirali vratari, raspoloženi bili i strijelci

Vanja Šehić

Petar Lulić

Mateo Lukačec

Kuštrim Ninaj

Roko Purić i David Čičak

Matej Zrno

Vasilije Vujović

Dubravko Grgić

Od samog početka smo dosta nervozno ušli u utakmicu, kao da smo mi morali osvojiti te bodove. Nismo mogli spojiti čvrstu obranu, bili smo dosta propusni, a u napadu nismo uspjeli igrati onako kako smo trebali. Ekipa Osijeka je bila dobra i rastrčana, moram pohvaliti i kolegu golmana koji je također imao puno obrana. Mislim da je prijelomni trenutak utakmice bila zadnja minuta prvog poluvremena. Osijek je iskoristio našu lošu igru, puno smo promašivali i pogađali stativu. Oni su, s druge strane, imali sreće, njima se valjda svaka naša lopta odbila u ruke.

Pokazali smo da nam je mjesto u Premijer ligi. Bjelovar je jako iskusna ekipa, ali uspjeli smo ih pobijediti i drugi put, sada i na našem terenu. Bodovi nam puno znače i ovo nam je dobra uvertira za sljedeći dvoboj, zasigurno motivacija više. Vjerujem da su na utakmici ključne bile obrane vratara i kontre.

Rukometaši Osijeka

Tekst i foto: SMART agencija

svladali su Bjelovar i po drugi put ove sezone. U okviru, Osječani su na domaćem parketu bili uvjerljiviji s 37:34.Od prvih minuta gledali smoutakmicu s raspoloženim vratarima. Riječ je o momčadima koje su ravnopravnih snaga, što se itekako vidjelo u prvom poluvremenu. Do 25. minute bio je to gotovo izjednačen dvoboj (13:12), Osijek je uglavnom imao minimalnu prednost, ali onda je zabljesnuo u zadnjih pet minuta. Na krilimaiskoristili su pogreške gostiju te se prije odlaska u svlačionice sjajno odvojili na 18:14.Na početku drugog dijela susreta Bjelovar je odmah prekosmanjio na 18:16, a onda su ponovnovratili na četiri pogotka razlike. U 36. minutije pak zabio za 21:16 i tako doveo svoju momčad do tada najveće prednosti. Kasnije se igralo uglavnom gol za gol, a domaćin je uspješno održavao svoje vodstvo. Trudili su se Bjelovarčani sustići razliku, imali su raspoloženog vratara, u par navrata došli i na „“, ali osječki je sastav ovaj put dominirao u drugom poluvremenu. Mirno su priveli utakmicu kraju, a Lulić iz gostujućih redova je u zadnjoj minuti postavio konačan rezultat s 37:34.Osijekov trener Damir Eklić bio je posebno zadovoljan zbog prvih domaćih bodova ove sezone:S druge strane, gostujući trenertakođer je prokomentirao ogled:- Na kraju je slavio Osijek, opet. Čestitke njihovom stožeru i dečkima - bila je to korektna, brza i lijepa utakmica s njihove strane.Najbolji strijelac na utakmici s 11 pogodaka bio jeiz gostujućeg sastava. Među njegovim suigračima još su se istaknulisa sedam, odnosnosa šest pogodaka. U bijelo-plavim redovima najefikasniji među strijelcima bio jekoji je osam puta pogađao.postigli su po sedam pogodaka, aje šest puta tresao mrežu.Zapažene učinke na susretu imali su vratari obje momčadi. Dok jeupisao 11 obrana,je na drugoj strani parketa obranio čak 16 udaraca.Prvi je pred kamere stao Grgić i prokomentirao omjer snaga na Zrinjevcu:Kako kaže njegov kolega Vujović, bila je ovo dobra i kvalitetna utakmica:trenutno su na sedmom mjestu prvenstvene tablice sa šest osvojenih bodova, a za petoplasiranim Bjelovarom zaostaju tek bod. U sljedećem kolu Eklićeva momčad gostuje u Trogiru dok će Bjelovar na domaćem parketu ugostiti PPD Zagreb.